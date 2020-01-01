Тигры, снегурочки, пираты и Деды Морозы: во Владивостоке состоялся костюмированный забег

Новогодний костюмированный забег состоялся утром 1 января в приморской столице. Участниками праздничной пробежки стали именитые спортсмены, губернатор и больше 100 жителей Приморья. При этом среди бегущих были дети, и даже мамочка с коляской.

Бодрое и веселое утро в центре ВладивостокаФото: primorsky.ru

Новогодний костюмированный забег собрал с самого утра в центре приморской столицы больше 130 жителей Приморья. При этом изначально заявки на участие подали больше 400 человек, однако на дистанцию вышли самые стойкие. Пока весь город только пробуждался после праздничного застолья, активисты уже успели пробежать два километра. Дети до 14 лет стали участниками эстафеты на 500 метров. Старт и финиш находились в районе 33-го причала ТОФ. Юные участники добежали до гостиницы на Корабельной набережной и после разворота вернулись обратно. Задача более опытных бегунов была немного сложнее – преодолеть Корабельную набережную и добежать до Набережной Цесаревича, после чего вернуться обратно.

kozhemiako.oleg Праздничный костюмированный забег состоялся во Владивостоке

Колонну взрослых возглавил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона надел новогоднюю шапку Деда Мороза и получил праздничный номер –2020. Участие в веселом забеге также приняли именитые спортсмены. Среди них призер Олимпийских игр, семнадцатикратный чемпион мира Иван Штыль, мастер спорта международного класса по боксу Анатолий Коптев и мастер спорта СССР по легкой атлетике Александр Нестеренко.

– Сегодня люди пришли целыми семьями – это доказывает, что приморцы любят спорт. Этот забег станет своего рода зарядом бодрости на целый год, – подчеркнул Губернатор.

Губернатор Приморья дал старт костюмированному забегуФото: primorsky.ru

Все участники забега получили памятные медали, отдельные призы достались самым быстрым бегунам и за самые красочные новогодние костюмы.

– Забег прошел очень бодро и позитивно, – поделился с «Комсомолкой» Иван Штыль.

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