2020-01-07T09:53:17+03:00
Общество

А вы сколько машин насчитали? Приморские спасатели опубликовали видео с квадрокоптера

На днях в крае провалилось под лед около 30 автомобилей
Ангелина КРОВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Порядка 30 машин провалилось под лед. Скрин из видео ГУ МЧС по Приморскому краюПорядка 30 машин провалилось под лед. Скрин из видео ГУ МЧС по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Около 30 припаркованных автомобилей провалились под лед на острове Русский в бухте Воевода 5 января. Приморские спасатели поделились с редакцией "КП" видео с квадрокоптера.

Все припаркованные вдоль берега автомобили частично или полностью погрузились под воду. На кадрах можно увидеть полный масштаб ЧП. Глубина провала была порядка двух метров. Кто-то самостоятельно, кто-то благодаря спасателям по итогу вытащил свое авто. По счастливой случайности, в данном происшествии никто из участников не пострадал.

Приморские спасатели опубликовали видео с квадрокоптера. Источник: ГУ МЧС по Приморскому краю.! другой источник

Многие приморцы сочувствовать владельцам машин не стали. Мол, сами виноваты, МЧС неоднократно предупреждало автолюбителей об опасности выезда на лёд.

- "Вот ни одного из них не жалко! Как на парковке выстроились в ряд на льду!", "Они б ещё друг на друга встали".

А другие же пользователи в интернете попытались по видео посчитать точное количество автомобилей.

- Я насчитал 28 штук, но есть ведь и те, что вместе с крышей ушли под воду.

В ТЕМУ:

Спасатели помогают вытащить провалившиеся под лед машины во Владивостоке

Массовый обвал авто произошел на Русском острове (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Епископ Уссурийский вышел на сцену: как во Владивостоке празднуют Рождество
"Не свалка, а временная площадка складирования": утилизирующая компания ответила возмущенным приморцам
В Приморье подростки стреляли из пневматического ружья по детям
Движение на улице Капитана Шефнера ограничат: администрация Владивостока
Снег на Рождество: об осадках в Приморье 7 января
Сильно пьяный приморец попытался украсть мешок грецких орехов, но попался с поличным
Три года лишения свободы за двух кабанов: два приморца устроили охоту на запретной территории
Стало известно, сколько получают главные энергетики в Приморье
В Уссурийске из-за драки со стрельбой возле бара один человек попал в реанимацию
Погода во Владивостоке на 6 января 2020 года: умеренный ветер и слабый минус
Сделал добро или убил?: рыбаки во Владивостоке делятся уловом с лисицами
Спасатели помогают вытаскивать провалившиеся под лед машины во Владивостоке
Двух детей спасли пожарные из горящего и задымленного дома во Владивостоке
Погода во Владивостоке на 5 января 2020 года: мороза не ожидается, снега тоже
Житель Владивостока пожаловался полицейским, что его обидел игровой автомат