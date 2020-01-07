А вы сколько машин насчитали? Приморские спасатели опубликовали видео с квадрокоптера

Около 30 припаркованных автомобилей провалились под лед на острове Русский в бухте Воевода 5 января. Приморские спасатели поделились с редакцией "КП" видео с квадрокоптера.

Все припаркованные вдоль берега автомобили частично или полностью погрузились под воду. На кадрах можно увидеть полный масштаб ЧП. Глубина провала была порядка двух метров. Кто-то самостоятельно, кто-то благодаря спасателям по итогу вытащил свое авто. По счастливой случайности, в данном происшествии никто из участников не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/753419" frameborder="0"></iframe> Приморские спасатели опубликовали видео с квадрокоптера. Источник: ГУ МЧС по Приморскому краю.! другой источник

Многие приморцы сочувствовать владельцам машин не стали. Мол, сами виноваты, МЧС неоднократно предупреждало автолюбителей об опасности выезда на лёд.

- "Вот ни одного из них не жалко! Как на парковке выстроились в ряд на льду!", "Они б ещё друг на друга встали".

А другие же пользователи в интернете попытались по видео посчитать точное количество автомобилей.

- Я насчитал 28 штук, но есть ведь и те, что вместе с крышей ушли под воду.

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