2020-01-13T05:22:33+03:00
Общество

Во Владивостоке еще на четырех маршрутах появился пересадочный тариф

Сэкономить деньги пассажиры смогут с помощью транспортной карты, брелока или браслета
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке действуют пересадочные тарифы на шести маршрутахВо Владивостоке действуют пересадочные тарифы на шести маршрутахФото: Милана СОКОЛ
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Жители и гости Владивостока смогут сэкономить деньги во время поездок на общественном транспорте, благодаря пересадочному тарифу, который заработал еще на четырех маршрутах. Стоимость проезда стала дешевле в автобусах № 44Д, 95, 98Ц и 98Д. Пассажирам заранее стоит позаботиться о покупке транспортной карты, специализированного брелока или браслета.

Пересадочный тариф заработал на 4 автобусных маршрутах в столице Дальнего Востока. Теперь пассажиры смогут совершить две поездки с разницей в 90 минут за полторы стоимости проезда. Как сообщили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), пересадка со скидкой действует на следующих маршрутах:

№ 44Д «Вторая Речка – Станция Угольная» пересадка на № 15 «Приморский океанариум - ТЦ "Изумруд"» и в обратном направлении,

№ 95 «Снеговая Падь – Суханова» на № 15«Приморский океанариум - ТЦ "Изумруд"» и в обратном направлении,

№ 98Ц «Луговая – Снеговая – Луговая» на № 95 «Снеговая Падь – Суханова» и в обратном направлении,

№ 98Д «Луговая – Дальпресс – Луговая» на № 95 «Снеговая Падь – Суханова» и в обратном направлении,

№ 29К «Воевода - Мини-ТЭЦ – Центральная» на № 15 «Приморский океанариум - ТЦ "Изумруд"» и в обратном направлении.

Стоит отметить, что автобусные терминалы всех пересадочных маршрутов уже перепрограммированы. Поездка на двух автобусах обойдется пассажирам в 42 рубля, а сама пересадка возможна с разницей не больше 90 минут.

– Пассажирам важно понимать, что оплата двух поездок должна пройти в течение полутора часов. При этом пересадочный тариф действует только при использовании единой транспортной карты, транспортного брелока или браслета, которые можно приобрести в специальных точках продажи – подчеркнула директор АДЦ Татьяна Бердникова.

По сообщению пресс-службы мэрии Владивостока, пересадочные маршруты составлялись с учетом пожеланий горожан. Транспортную карту, брелок или браслет можно купить на верхней площадке фуникулера, в диспетчерской троллейбусов на «Автовокзале» на Русской, 5. Точки продаж также находятся на остановке общественного транспорта «Семеновская» и диспетчерской трамваев на остановке «Мингородок» в ТЦ «Самоцвет». Карта обойдется пассажирам в 100 рублей, брелок – 150, а за браслет предстоит выложить 350 рублей. Специалисты администрации города сейчас рассматривают возможность сделать скидку по карте системы «Мир».

Напомним, с 9 декабря заработал пересадочный тариф на маршрутах №15 «Приморский океанариум - Т/Ц «Изумруд» и №29к «Воевода – Мини-ТЭЦ – Центральная». С 13 января во Владивостоке поменялась схема движения нескольких автобусов. Так, автобусы № 44Д «ст. Угольная – 2-я Речка – ст. Угольная» теперь будут следовать до остановки «ВГУЭС». Маршрутки № 63, которые ранее ходили передвигались по схеме «Маяк – Инструментальный завод – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум», теперь будут ездить через «Площадь Борцов Революции – Лазо –Спортивную – Калина Молл и Окатовую». Пробную схему ввели на 60 дней, однако, если пассажирам понравится подобный маршрут, его оставят на постоянной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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