2020-01-14T01:18:50+03:00
Общество

Есть пострадавшие: снюсы в Приморье запретят официально, а продавцов внесут в черный список

Торговцы опасными смесями станут узнаваемыми, их имена обнародуют
Милана СОКОЛ
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Опасные смеси планируется официально запретить продаватьОпасные смеси планируется официально запретить продаватьФото: Мария ЛЕНЦ
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Продажу снюсов несовершеннолетним в Приморском крае планируется запретить законом. Первые жесткие меры будут приняты во Владивостоке. Здесь не только исключат опасную химию из оборота, но и внесут нерадивых торговцев табакосодержащими смесями в черный список и лишат лицензий. По данным правительства края, от злополучной смеси уже пострадали несколько человек.

В Приморье готовится закон о запрете продажи так называемых снюсов несовершеннолетним. Ему планируется принять на ближайшем заседании Законодательного собрания региона, которое состоится 29 января. Острый вопрос распространения опасной смеси находится на контроле у губернатора Приморского края. На селекторном совещании с профильными ведомствами и главами муниципалитетов Олег Кожемяко призвал максимально быстро решить проблему. По словам главы края, уже есть пострадавшие.

– Нужно срочно вмешаться в ситуацию и сделать так, чтобы эти «бизнесмены» понимали, что им в крае не место. Поэтому прошу депутатов Законодательного собрания, фракцию «Единая Россия» принять соответствующий закон максимально быстро сразу в трех чтениях, – заявил Олег Кожемяко. При этом сведения о торговцах снюсами планируется обнародовать, с последующим лишением лицензий.

По сообщению пресс-службы правительства Приморского края, планируется создать штаб по координации борьбы с опасными смесями. Ведомство будет проводить профилактические мероприятия в школах, рейды и контрольные закупки, его возглавит зампредседателя Правительства Приморья Наталья Бондаренко. Не дожидаясь принятия закона о запрете продажи снюсов, губернатор поручил усилить взаимодействие с судами в плане вынесения решений в отношении нерадивых распространителей опасной продукции. На данный момент специалисты Роспотребнадзора совместно с полицейскими изъяли 1700 упаковок товара. В отношении продавцов составлены административные материалы, предпринимателям грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в образовательных учреждениях Владивостока проводится комплексная работа, направленная на защиту здоровья учеников.

–В эту работу у нас вовлечены все, кто может и должен повлиять на ситуацию – мы привлекаем врачей, психологов, полицию, работаем с родителями. В школах проходят собрания, на которых папам и мамам об этой проблеме говорят специалисты, рассказывают, по каким признакам можно заметить, что с ребёнком что-то не так. Такие же занятия в учебных заведениях проводим и с педагогами, которые тоже должны своевременно обращать внимание на странности в поведении своих учеников. Мы проводим во всех школах классные часы, игры-тренинги для подростков. Задача этой всесторонней профилактической работы одна – обезопасить наших детей, сохранить их здоровье, – поделилась начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Лариса Карпачева.

Помимо бесед и профилактики в школах, специалисты стараются вовлекать молодежь в общественно-полезную работу, а также в культурную и спортивную жизнь. В Приморье проводится множество различных интересных мероприятий, спортивного и развлекательного характера, строятся новые стадионы и спортплощадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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