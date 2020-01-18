«Мы оказались бессильны»: испуганный и раненный дальневосточный кот из курятника умер в Приморье

Ветеринары не смогли спасти жизнь редкого дальневосточного лесного кота, который попал в капкан в Дальнегорске. Напомним, что испуганного хищника нашли в курятнике. Краснокнижный зверь девять дей пробыл в тяжелом состоянии и умер.

Кот был доставлен с переломами локтевой и лучевой костей правой лапы и открытой раны с переломами второй и третьей фаланг левой лапы. Кости лесного красавца ветеринарам удалось собрать во время операции, но вот анализы показали, что у хищника сильно повреждена селезенка. Специалисты придерживаются версии, что проблема с внутренними органами появились появились в результате удара.

- К сожалению, мы оказались бессильны - у котика были большие проблемы с внутренними органами, он получал поддерживающую терапию. Но из-за ослабленного состояния, мы не могли сделать ему полостную операцию, - рассказали специалисты МРОО «Центр «Тигр», которые боролись за жизнь зверька.

Дальневосточный кот вполне мог вернуться в естественную среду обитания, если бы не повреждения внутренних органов.