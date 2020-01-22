Приморское судно завалилось на соседний корабль в порту Южной Кореи

В неприятной ситуации в Южной Корее оказался экипаж судна «Арка-35» из Владивостока. Средний морозильный траулер, занимающийся добычей краба, завалился на борт в порту Пусан. Вес краболова на себя приняло сахалинское судно. Что именно послужило причиной опасного крена, остается загадкой. «Комсомолка» уже связалась с компанией-владельцем, представители которой уверяют, что обошлось без пострадавших и вообще, ситуация не была внештатной.

Пришвартованный в южнокорейском порту краболов, стремительно начал заваливаться на правый борт. На помощь российскому кораблю невольно пришел собрат из Сахалинской области. «Тритон», порт приписки которого Холмск, попросту не дал траулеру набрать воды или накрениться еще больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756128" frameborder="0"></iframe> ЧП с судном из Владивостока случилось в корейском порту.Видео: Telegram-канал sakhco! другой источник

– «Арка-35» Владивосток, компания «Антей», крабовик. Что-то завалились сильно набок, вообще напрочь,– комментирует произошедшее автор видео, член экипажа «Гранита», пришвартованного поблизости.

В компании, владеющей траулером журналисту рассказали, что неприятный инцидент произошел во время работ по кренингованию.

– В какой-то момент времени крен был достаточно велик, порядка 20 градусов. Но никаких навалов на рядом стоящие суда не было. Повреждений рядом стоящие суда не получили. Естественно никто не пострадал. Позже крен был выровнен, сейчас судно стоит ровно, – констатировал представитель ООО «Антей».

Корреспондент «Комсомолки» также связался с Дальневосточной транспортной прокуратурой, специалисты которой с утра занимались проверкой поступившей информации.

– В настоящее время судно находится в иностранном порту. На данный момент причины для вмешательства прокуратуры нет. При необходимости документальную проверку могут провести специалисты Росморнадзор, которые выяснят, когда судно было осмотрено при нахождении в российских территориальных водах,–прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

«Арка-35» по-прежнему находится за границей. Жизни и здоровью экипажа (порядка 25-28 человек) ничего не угрожает. Редакция ранее сообщала, что в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер из Приморья. ЧП случилось 21 января, экипаж был в срочном порядке эвакуирован, пожар еще не потушен. Транспортная прокуратура организовала проверку происшествия.

Справка КП:

Длина траулера 50,73 метров, гросс тоннаж 777. Судно произведено в Японии в 1988 году.