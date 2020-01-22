В Охотском море второй день не могут справиться с пожаром на судне «Энигма Астралис»

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис», приписанный к Владивостоку, второй день терпит бедствие в Охотском море. Пожар на борту приморского судна начался еще 21 января, однако до сегодняшнего дня ликвидировать его не удалось. Взрыва топлива, которого на рыболове больше 250 тонн, не зафиксировано. Компания-судовладелец предпочитает не вносить ясность в сложившуюся ситуацию.

По имеющейся информации, к горящему судну прибыли спасатели, однако провести осмотр на борту, пока не представляется возможным.

– В прокуратуре отсутствует информация о взрыве топлива на «Энигма Астралис». К судну подошел ледокол-спасатель «Сибирский», который проводит визуальное наблюдение. Разрабатывается тактика тушения пожара,– отметила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Валентина Глазова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756155" frameborder="0"></iframe> Приморское судно загорелось в Охотском море, в 80 милях от морского порта Магадан.Видео: moryakidv! другой источник

Специалисты Морского спасательного подцентра Петропавловска-Камчатского подтвердили, что судно продолжает гореть.

– Для нас главное, что весь экипаж эвакуирован, никто не пострадал,– поделился представитель ведомства.

Напомним, на борту судна в момент происшествия находилось 47 человек. Людей удалось оперативно эвакуировать на плавбазу «Всеволод Сибирцев». В спасательной операции участвовал СТР «Юнир», также приписанный к Владивостоку. В ближайшие дни приморские моряки должны вернуться в родной порт. Владелец траулера – ООО «Дальневосточная промысловая компания». Представители приморского филиала фирмы решили не вносить ясность, сославшись на аврал. В главке в Москве заявили, что комментариев не дают.

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