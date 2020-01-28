Приморцы похвастались, как им удалось скрыть высокую температуру после поездки в Китай

Жительница Большого Камня рассказала в социальных сетях историю возвращения на Родину из Китая. Женщина поведала, что ее мужу удалось пройти пограничный контроль, предварительно сбив высокую температуру. Горожанка посетовала на бездействие медиков, при этом супруги сами намеренно скрыли симптомы болезни, которая может быть потенциально опасной. Ситуацией с туристами уже заинтересовалось Министерство здравоохранения ПК.

Семья из Большого Камня, которая находилась в Поднебесной около месяца, вернулась в Приморье 25 января. По словам Ольги Сидоренко, за время пребывания в Китае, в котором сейчас бушует коронавирус, они вместе с мужем посетили Далянь, Аньшань, Муданцзян и Суйфэньхэ. За день до возвращения в Россию у главы семейства поднялась температура и начался кашель, лечить супруга решено было купленными китайскими таблетками. При этом, боясь госпитализации на границе, приморцы намеренно сбили температуру.

– Хорошо, что заблаговременно пилюль в аптеке купила – прозапас, пригодились. Сбивали ими температуру, чтобы на границе его не забрали под белы рученьки. Читали ведь, как от трапа самолета изолировали и увозили в неизвестном направлении. Мы зря боялись. То ли таблетки убойные попались, то ли тепловизоры у наших контролеров бутафорские, или так они сильно не хотели замечать человека, у которого только-только было 39 градусов. Ну, может, и упала температура, потому что за час до контроля муж съел таблетку, – поделилась жительница Большого Камня на личной страничке в социальной сети.

Естественно, что столь откровенный пост с нотками бравады, вызвал бурные споры среди подписчиков. Не осталась публикация и без внимания Министерства здравоохранения Приморского края, представители которого назвали действия туристов потенциально опасными.

– Сбили специально температуру, тем самым обманув проверяющих пассажиров врачей-эпидемиологов, Роспотребнадзор и другие ответственные службы. Таким образом туристы гипотетически могли завезти какой-то опасный вирус, при этом речь не только о коронавирусе, но и о других видах заболеваний. Информация уже направлена руководству МСЧ ФМБА России в Большой Камень, – прокомментировала пресс-секретарь краевого Министерства здравоохранения Ксения Гусенцова.

Ольга Сидоренко посетовала и на работу врачей скорой медицинской помощи. Как уверяет путешественница, медики не нашли оснований для госпитализации, посоветовав записаться на прием к терапевту или посетить приемное отделение местной больницы. При этом специалисты выдали ряд рекомендаций по лечению. Очередь в медицинском учреждении оказалась внушительная, поэтому не попав на осмотр, семья попросту уехала домой.

– Мы поняли, что рискуем в очереди в приемный покой отправиться на покой, и вызвали такси. Температура так и держится выше 39, – констатировала жительница Приморья.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», ситуация с коронавирусом находится на особом контроле у первых лиц государства. В прямом эфире радио «КП» министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко рассказал, что соответствующие поручения даны и со стороны полпреда Юрия Трутнева, со стороны губернатора Олега Кожемяко и по линиям других служб. В Приморье 15 пунктов пропуска, включая авиа, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. На всех из них ужесточен контроль. Так, с железнодорожной станции Владивосток была госпитализирована жительница Челябинска, которая вернулась на Родину из Китая. Женщине пришлось сдать билеты на поезд «Москва – Владивосток», для более тщательного обследования в медицинском учреждении. Подозрение на коронавирус не подтвердилось. На сегодняшний день ни одного случая заражения опасным заболеванием на территории ДВФО не зафиксировано.

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