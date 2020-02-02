Обратная сторона медали: грудничка и его мать грозят депортировать из Приморья в зараженный Китай

Настоящая драма разыгралась в семье известного в Приморье человека. Председатель краевой федерации рыболовного спорта уверяет, что его невестку с внуком грозятся депортировать в зараженный эпидемией Китай. История, которую поведал Александр Ермолаев «Комсомолке», действительно заставляет задуматься и переосмыслить ценности. С одной стороны регион всячески старается избежать распространения коронавируса, закрывая границы и вводя тотальный контроль прибывших пассажиров. С другой – воздушное сообщение с Азией прервано лишь частично, поэтому в край продолжают прилетать иностранцы. Закономерный вопрос – действительно ли в Приморье нет места для трехмесячного малыша, рожденного в русско-китайской паре? И нужно ли подвергать ребенка риску из-за бюрократических схем?

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И так по порядку, сын Александра Ермолаева вот уже 12 лет живет на две страны. Выходец из Приморья работает в Гонконге, там же и познакомился со своей будущей женой. Пара прожила несколько лет в браке, пока не появился долгожданный малыш. Едва грудничку исполнилось 3 месяца, в стране начал свирепствовать коронавирус. На семейном совете решили не подвергать новорожденного опасности и ехать в Россию к бабушке с дедушкой, которые уже давно мечтали понянчить внука.

– Собрали чемоданы, укутали малыша, запаслись масками и экстренно вылетели в Россию. К этому моменту в Китае как раз начали закрывать некоторые районы. В ночь с 27 на 28 января уже были в Приморье. Прошли медицинский осмотр в аэропорту и направились во Владивосток. Наконец-то увидели внучка,– вспоминает счастливый дедушка.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Радость от встречи быстро затмили российские реалии. Дело в том, что между Приморьем и Гонконгом действует безвизовый режим, но всего на 14 дней, жители Поднебесной заезжают в Приморье в качестве туристов. Оформить разрешение на длительное пребывания в нашей стране, семья по естественным причинам не успела – выезжали в спешке, беспокоясь за ребенка.

Понимая, что медлить с получением долгосрочной визы нельзя, семья отправилась в различные инстанции. Стоит отметить, что ребенок, рожденный в Гонконкоге, может иметь двойное гражданство, поэтому решено было подать соответствующие документы, раз уж все семейство волею судьбы оказалось в России.

– В УФМС Ленинского района Владивостока никак не могли сдать документы на гражданство. Обращались к ним настойчиво, в итоге бумаги приняли лишь, когда разразился скандал, и я начал фиксировать на видео действия работников инстанции,– рассказывает Александр Ермолаев.

По словам председателя федерации рыболовного спорта Приморского края, еще не факт, что бумаги будут приняты в работу и малышу присвоят гражданство в упрощенном порядке. Также семья побывала в краевой УФМС, где попыталась продлить туристические визы. Хотели заменить на так называемые транзитные – для более длительного пребывания, однако получили отказ, сказали попросту так виз нет.

НУЖНО ИСКАТЬ КОМПРОМИСС

– Когда срок пребывания закончится, невестку вызовут в суд, который решит заплатить штраф или сразу депортировать. При этом штраф может сделать мою родственницу персоной нон грата. Зачем до такого доводить, можно же найти выход, мы не скрываемся, сами пришли за помощью и разъяснением, – отметил житель Владивостока.

Александр Рудольфович уверяет, что в качестве альтернативы его семье предложили выехать за пределы России, а потом снова прилететь.

– У малыша и так стресс, уже пережил один перелет, плюс акклиматизация, из тепла в холод привезли. Отправить невестку одну тоже невозможно, мальчик сейчас на грудном вскармливании. К тому же внуку не успели поставить одну из положенных прививок. Из-за экстренной эвакуация семья пропускает ввод вакцины, назначенной на 5 февраля Китае. Надеялись сделать прививку спокойно в России, однако оказались в подвешенном состоянии,– поделился обеспокоенный родственник.

Александр Ермолаев уверен, что из сложившейся обстановки есть выход, более того компромиссы просто необходимо искать в связи с чрезвычайной ситуацией, которая возникла из-за коронавируса не только в Китае, но и во многих странах.

Напомним, только за воскресенье из региона вывезли 66 граждан КНР. Кто-то из них не смог покинуть Приморье самостоятельно, у других закончились визы. В крае закрыто сухопутное сообщение с Китаем, однако жителей Поднебесной продолжают принимать в аэропорту, правда, помещают в 14-дневный карантин. В двух районах края уже введен режим ЧС. «КП-Владивосток» планирует в ближайшее время связаться с представителями инстанций, ответственных за визовый режим и получение гражданства, для разъяснения алгоритма действий в непростой ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758301" frameborder="0"></iframe> Александр Ермолаев надеется на помощь приморских властей и ответственных инстанций.Видео: предоставлено "Комсомолке"! другой источник

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