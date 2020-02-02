Эвакуация продолжается: обеспокоенные россияне обрывают телефон «горячей линии» в Приморье

Очередная группа российских туристов прибыла в Приморский край из Китая в воскресенье. Эвакуация из охваченного эпидемией государства, продолжится в понедельник. Россиян, желающих бесплатно попасть на Родину, в 10:00 по китайскому времени будут ждать автобусы на пунктах пропуска через Пограничный и Краскино. На телефон «горячей линии» в Приморье только за выходные поступило около 1000 звонков от обеспокоенных граждан.

По распоряжению губернатора Приморья Олега Кожемяко в регионе введены ограничения на сухопутных пунктах пропуска. Коридоры предоставляются только тем, кто не успел вовремя вернуться домой из Поднебесной. В субботу из Китая были эвакуированы около 100 россиян – это не только представители Приморья, но и Хабаровска, Якутии, Забайкалья и других регионов страны. Как рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, сегодня через пограничные пункты в регион доставлены еще 27 человек. В Китай в свою очередь отправились 66 жителей Поднебесной – граждане у которых закончились визы или те, кто сам по каким-то причинам не смог уехать на Родину.

В Приморском крае работает «горячая линия», на которую могут обращаться наши соотечественники, находящиеся за рубежом, а также их родственники из России. Позвонить можно по номеру: 8 (914) 703-14-59. Специалисты уверяют, что готовы отдельно рассматривать каждое обращение и консультировать желающих по всем возникающим вопросам. Особое внимание уделяется эвакуации.

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В Приморье предпринимаются все необходимые меры для предотвращения проникновения вируса из Китая. 2 февраля глава региона провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Во время совещания было принято решение об открытии изоляционных пунктов для граждан КНР, у которых будут выявлены признаки опасного заболевания. Речь идет о китайцах, имеющих вид на жительство в нашей стране. Карантинные объекты, оборудованные всем необходимым, планируется развернуть в Октябрьском, Хасанском и Пограничном районах, а также в Артеме. Период пребывания в них составит 2 недели. Как уверяют специалисты Роспотребнадзора, подобная мера необходима для предотвращения возможного распространения инфекции в регионе. По данным ведомства, на сегодняшний день в крае не выявлено больных с коронавирусом.

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В целом в Приморье пока не наблюдается паники, но жители региона начали запасаться масками. В некоторых аптеках началась острая нехватка этих средств защиты. Популярностью пользуются и противовирусные препараты. Также местные жители стараются закупить овощи и фрукты, цены на которые в некоторых крупных торговых сетях уже поднялись. А в мелких магазинах и вовсе наблюдается их отсутствие, из-за перебоя поставок из Китая. Особо предприимчивые бизнесмены начали торговлю с колес, располагаясь на улицах города в проходимых местах. При этом специалисты Минпромторга Приморья уверяют, что дефицита овощей на рынке нет, и главная оптовая база края загружена их достаточным количеством.

Торговцы фруктами в выходные появились на улицах ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ

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