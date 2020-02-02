Китайцев с подозрением на коронавирус изолируют в специальных пунктах в Приморье

Изоляционные пункты для граждан КНР с подозрением на коронавирус откроют в Приморье. Речь идет о китайцах, имеющих вид на жительство в России, у которых обнаружат признаки опасного заболевания. Карантинные зоны для временного пребывания иностранцев появятся в Артеме, а также в Пограничном, Октябрьском и Хасанском районах края. Подобная мера была принята по итогам заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 2 февраля.

На прошедшем в воскресенье утреннем заседании КЧС, которое провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, решено было развернуть изоляционные пункты для китайцев. Оборудованные всем необходимым для проживания зоны, призваны выявить опасную инфекцию и не допустить ее распространения по региону. Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, инкубационный период в таких пунктах составит 14 дней. В карантинную зону будут помещены жители Поднебесной, у которых после осмотра в Приморье выявят хотя бы малейшие признаки коронавируса.

– Смысл изоляции заключается в том, чтобы на инкубационный период граждане не перемещались по территории Приморского края и не могли стать источником возникновения и распространения коронавируса. Обращаю особое внимание, что такие изоляционные зоны должны иметь все условия для временного проживания. Необходимо организовать питание, кровати, подушки, матрасы, – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

Сотрудники краевого минздрава заверяют, что в крае отработан механизм маршрутизации больных людей и тех, у кого только начали проявляться симптомами заболевания. Медики отмечают, что в регионе есть в наличии все средства профилактической защиты населения. Как ранее сообщала «Комсомолка», приморские больницы пополняют запасы медикаментов и приобретают одноразовые противочумные комплекты. Активно запасаются противовирусными средствами и сами жители края. Пытаясь защититься от возможной инфекции, приморцы раскупили медицинские маски во Владивостоке.

При появлении сообщений об опасности распространения китайского вируса, в Приморье был введен досмотр всех пассажиров в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. 31 января глава региона принял решение закрыть сухопутное сообщение с Китаем. Запрет временно введен до 1 марта. Коридоры будут предоставляться только тем, кто не успел вовремя вернуться домой. Так, 1 февраля, из Китая были эвакуированы около 100 россиян. Жителей различных регионов страны вывезли из охваченной эпидемий Поднебесной на автобусах через Краскино, Пограничный и Полтавку. Все туристы уже прошли медицинский осмотр. В воскресенье русских продолжают эвакуировать через пункт пропуска Пограничный. Авиасообщение с Поднебесной частично приостановлено с теми районами, где буйствует эпидемия.

По мнению ученых, опасный вирус может распространиться на территории России в середине февраля. В стране на данный момент официально зафиксировано два случая заболевания – в Забайкалье и Тюменксой области. В России предпринимаются все необходимые меры, чтобы избежать эпидемии. В пограничные с Китаем районы направлены специальные тест-системы, позволяющие в короткие сроки выявить заболевание. В январе Приморье одним из первых получило экспресс тесты, 31 января в регион завезли вторую партию – около 1000 штук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758239" frameborder="0"></iframe> Жители КНР массово устремились в Приморье в разгар эпедемии.Видео: realirty_vdk! другой источник

– В России всего 15 лабораторий Роспотребнадзора, которые проводят работу с данными видами вирусов. Одна из них располагается как раз в Приморье, поэтому все пациенты с подозрением на заболевание сразу берутся на контроль. Уже сейчас мы делаем пробы, проводим соответствующее тестирование. В случае выявления инфекции пациентов направят в Новосибирск, где находится центральная референц-лаборатория. На данный момент подтвержденных случаев коронавируса в крае не зафиксировано, – прокомментировал зампред председателя Правительства Приморья Виктор Фисенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758062" frameborder="0"></iframe> В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области

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