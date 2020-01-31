2020-01-31T10:07:34+03:00
Общество

Приморских моряков, застрявших в Китае, вернут на Родину в начале февраля

Компанию-судовладельца обяжут рассчитаться с экипажем через суд. В отношении «СК Гудзон» поступило 19 исков
Милана СОКОЛ
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Танкер находится в порту КНР, команда ждет возвращение в Приморье. Фото:предоставлено экипажемТанкер находится в порту КНР, команда ждет возвращение в Приморье. Фото:предоставлено экипажем
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Экипаж танкера «Патриот», который с начала января ожидает отправки на Родину, ориентировочно репатриируют 6 февраля. Моряки судна, приписанного к Владивостоку, вынуждены бороться за свои права с помощью СМИ и прокуратуры, находясь в порту Ниндэ. Как удалось выяснить «Комсомолке», на данный момент в отношении компании-судовладельца поступило 19 исков, с требованием о выплате зарплаты.

17 мужчин и 2 женщины оказались заложниками ситуации, из-за финансовых неурядиц ООО «СК Гудзон», которой принадлежит танкер. Вместо предполагаемого ремонта на заводе Fuan Matou Shipyard, судно пришлось законсервировать для перестоя. По словам моряков, они вынуждены были растягивать провизию, покупать еду в долг у китайских коллег и выживать в антисанитарных условиях без питьевой воды и душа. Экипаж уверяют, что задержки с выплатой зарплаты от 6 до 2 месяцев, в зависимости от срока работы на судне. После огласки ситуации в СМИ и вмешательства официальных органов, команде вернули паспорта и наладили поставки еды. На данный момент ситуация с российским экипажем, который остается в осажденном эпидемией Китае, находится на контроле прокуратуры.

– Приморская транспортная прокуратура вышла на связь с экипажем танкера и получила от моряков обращение о нарушении их трудовых прав работодателем. В настоящее время в суд заявлено 19 исков с требованием обязать компанию «Гудзон» выплатить морякам причитающиеся им деньги. Иски сейчас находятся на рассмотрении, – прокомментировала журналисту «КП» старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

По предварительным данным, экипаж сможет вернуться в Приморье 6 февраля. По словам специалиста, дата еще может измениться. Само судно, по всей вероятности, пока останется в Китае.

19 приморцев застряли на танкере в охваченном эпидемией Китае

Еду русским морякам привозят китайцы в масках. Питьевой воды на судне нет с начала января [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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