На Камчатке коронавирус будут искать у туристов из Владивостока

Камчатский край усиливает контроль не только за туристами из-за рубежа, но и за теми, кто прилетает на полуостров из регионов, граничащих с Китаем. В местном аэропорту приезжих будут проверять на коронавирус наравне с прилетающими из стран Юго-Восточной Азии.

- На краевом уровне создан региональный штаб, сформирован комплексный план мероприятий. Я принял решение о том, чтобы контролировали не только тех, кто возвращается на Камчатку из-за рубежа, но и тех, кто прилетает из Владивостока и Хабаровска, – сказал Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края.

Глава региона отметил, что с признаками ОРВИ госпитализировано два человека, которые приехали из Китая. Их анализы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Результаты будут получены камчатскими врачами 6 февраля.

- По данным медицинских работников никаких симптомов, которые предвещали бы наличие коронавируса, у этих людей нет, - добавил Владимир Илюхин.

Напомним, что 1 февраля Россия практически закрыла воздушную границу с Китаем, в Поднебесную летает несколько рейсов. 24 января остановлена продажа туров в КНР. Также закрыты сухопутная и железнодорожная границы с Поднебесной. Авиасообщение с Россией прекратила Северная Корея.

В России зафиксировано два случая заболевания новым типом коронавируса. Инфицированные найдены в Тюменской области и на Дальнем Востоке - в Забайкалье. Все заболевшие - граждане КНР.

Вакцины от нового типа коронавируса нет, на ее создание, по словам экспертов, потребуется около года. Предотвратить распространение смертельной инфекции специалистам пока не удается.

- Этот тип коронавируса не похож ни на один из существующих. До сих пор ученые не могут выяснить что это такое и откуда он взялся. Инфекция передается через глаза - так заболели китайские врачи - и через воздух, через прикосновения. Даже если полностью закрыть лицо, то через час надо будет все менять, так что обычные медицинские маски непомогут. Однако специалисты утверждают: кроме средств китайской традиционной медицины ничего не работает. Если вам будут говорить пить антибиотики или аспирин - это все выдумано. Сочетание определенных пропорций народных китайских средств помогает, это специалисты из КНР проверили. Каким образом вылечился, например, заразившийся коронавирусом в США, мы точно не знаем, - прокомментировал Виктор Фершт, директор российского центра программ Всемирной организации здравоохранения «Укрепления здоровья в больницах».

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Несмотря на пугающие прогнозы, Всемирная организация здравоохранения все-таки дает следующую памятку по мерам профилактики:

- использовать медицинские маски и перчатки;

- мыть руки с водой и мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта, особенно после посещения людных мест;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом;

- при первых симптомах немедленно обратиться к врачу и сообщить о своей поездке в Китай или контакте с теми, кто недавно вернулся из Поднебесной.