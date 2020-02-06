2020-02-06T08:11:33+03:00
Происшествия

Источник опроверг задержание полковника полиции, подозреваемого в убийстве криминального «атамана» Богатыря в Приморье

У высокопоставленного полицейского и его подчиненного прошли обыски, но коллеги видели полковника на свободе [эксклюзив kp.ru]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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37-летнего самоназванного атамана и криминального элемента Богатыря расстреляли возле собственного дома37-летнего самоназванного атамана и криминального элемента Богатыря расстреляли возле собственного домаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава уголовного розыска отдела полиции по Ханскому району стал главным подозреваемым в деле об убийстве Игоря Богатрыева. Напомним, что 37-летнего самоназванного атамана и криминального элемента Богатыря расстреляли в ноябре 2019 года возле собственного дома. Накануне появилась информация, что подозреваемого полковника задержали.

- Дома и на работе у подозреваемого проходили обыски, в том числе, по подозрению в убийстве. Никого не задерживали, - рассказал «КП-Владивосток» источник в силовых структура Приморья.

Подозревает ли следствие полковника в еще каких-либо злодеяниях, собеседник не сказал. В полиции Хасанского района подтвердили, что начальник угрозыска находится на работе. Но на телефонные звонки полковник не отвечает. По предварительным данным, полицейского допросили и в три часа ночи отпустили домой.

Что нашли во время обысков – не раскрывается, однако в копии постановления от 4 февраля (есть в распоряжении «КП») говорится о том, что в кабинете высокопоставленного полицейского могут находиться «оружие, боеприпасы, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенных в гражданском обороте на территории Российской Федерации». По мнению другого источника в правоохранительных органах, документ входит в пакет, который готовят для передачи в суд и избрания меры пресечения.

Знакомый с ситуацией собеседник добавил, что обыски также проводились у оперуполномоченного полиции Хасанского района. По предварительной информации, он тоже подозревается в убийстве Богатыря.

Официальные комментарии Следственный комитет, полиция и ФСБ не дают.

КТО ТАКОЙ БОГАТЫРЬ?

Игоря Богатрыева по кличке Богатырь расстреляли 27 ноября вечером возле собственного дома. В мужчину выпустили не менее восьми пуль, характер ранений говорит о том, что стреляли в спину. Богатыря нашел случайный прохожий, когда он был еще жив. Окровавленный Игорь пытался идти, упал и скончался до приезда врачей.

По информации «КП», Богатырь работал в полиции Хасанского района, но ушел со службы, вероятно, из-за проблем с законом. Затем работал в охране базы отдыха «Океан» и был учредителем двух ЧОПов ООО «Хасан-Русь» и ООО «Богатырь». Последний называют оплотом группировки Игоря Богатырева. Якобы с помощью своих «бойцов» он «крышевал» местных бизнесменов. Однако среди крупных криминальных авторитетов не числился.

Убийство Богатыря связывают с переделом сфер влияния в нелегальном бизнесе по добыче биоресурсов. По имеющимся данным, Игорь занимался выловом трепанга и не смог договориться с конкурентами.

Игорь Богатырев называл себя заместителем казачьего атамана и носил форму под стать. Друзья и знакомые считают убитого примерным семьянином и благотворителем, который устраивал праздники для жителей села Барабаш, где и «работал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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