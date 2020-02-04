В Артеме ввели режим ЧС из-за двух китайцев, прибывших в аэропорт из Южной Кореи

Режим ЧС ввели в приморском городе Артеме из-за коронавируса нового типа. В муниципалитете располагается международный аэропорт Владивостока, в который прилетает множество иностранцев, в том числе и из КНР. Так, два китайца прибыли в Приморье через Южную Корею. Их встретили медики с распростертыми… да, тест-полосками, чувствительными к коронавирусу. Результаты оказались отрицательными.

В пригороде Артема также развернут два изоляционных пункта, туда и направят прибывших из Поднебесной граждан. Ранее еще один пункт начинали оборудовать недалеко от центра города, в ФОКе. Однако местные жители едва ли не вышли на пикеты.

- «Мало того, что в городе эпидемия со вшами, отдельные учебные образования закрыты на карантин по ОРВИ, так еще и решили поселить заразу в ФОКе, который посещают тысячи детей!», «Надо что-то делать! Может, мирный митинг? В ФОКе помимо секций, соревнований, проходят ещё уроки физкультуры, например, нашей 33 школы. Это не нормально», - возмущались артемовцы в соцсетях.

Ситуация разрешилась сегодня же. Представители мэрии ответили, что в ФОК никого не направлять не будут, спортивное учреждение продолжит свою работу в прежнем режиме. Прибывших китайцев отправят в пригород в отдельно стоящее административное здание.

- В изоляционном пункте за жителями КНР в течение 14 дней будут наблюдать специалисты, организована охрана сотрудниками ОМВД, а также горячее питание, - делится пресс-служба администрации Артема.

Напомним, режим ЧС на данный момент введен также в Пограничном, Хасанском и Октябрьском районах Приморья.

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