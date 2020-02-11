2020-02-11T12:05:37+03:00
Общество

«Очень тяжело»: Обсмеявшая льготы ведущая новостей с Камчатки рассказала про прессинг

Александра Новикова не первый раз попадает в подобные ситуации [эксклюзив kp.ru, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Кадр из неудачного дубля, где журналист смеется после новости о повышении льготКадр из неудачного дубля, где журналист смеется после новости о повышении льгот
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Ведущая программы «Вести» телеканала ГТРК «Камчатка» Александра Новикова стал известна далеко за пределами полуострова после того, как в сеть попал один из дублей записи телесюжета о пособиях для льготников. Рассказывая про 137 рублей на путевки в санаторий, Александра не смогла сдержать смех. Ролик с продолжительным смехом стал вирусным, разразился скандал.

«КП» удалось связаться с Александрой и узнать о ее состоянии.

- Правда, очень тяжело. Прессинг просто... Давайте поговорим завтра, - сказала Александра Новикова, ведущая ГТРК «Камчатка», и положила трубку.

Ведущая новостей на Камчатке расхохоталась после слов о пособиях льготникам.Вмдео: pulya.ne.dura! другой источник

«Я СТАРАЛАСЬ»

«Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей - на путевки в санаторий, а оставшиеся – на международный проезд на общественном транспорте к месту лечения и обратно». После этих слов ведущая начинает заливаться смехом. Что так насмешило журналиста – непонятно, от комментариев на этот счет Александра и руководство телеканала не дает.

- Я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно, очень старалась не засмеяться на этом. А остальные на «международный проезд», вы это читали? – говорит хохочущая ведущая.

Журналист долго не могла справиться с истерикой. Веселья добавлял комментатор за кадром: «пешком что ли ходят?»

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После того, как ролик попал в сеть, некоторые согласились, что такие новости с серьезным лицом читать сложно, но нашлись и те, кому не понравился смех над бедностью. Ведущей и всей команде, которая снимала сюжет, предрекли позорное увольнение. Однако директор камчатского филиала ВГТРК информацию про увольнение не подтвердил. При этом он отметил, что людей, которые стояли за «сливом» неудавшихся дублей журналиста, нашли.

- Мы знаем весь процесс появления видео, но пока у нас есть собственные вопросы, на которые мы для себя хотим получить окончательный ответ. Тогда будут какие-то решения. Все работают, включая Александру Новикову, - сообщил Алексей Костылев, директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Камчатка».

«МНЕ ГУДЯТ ПОЕЗДА»

Судя по соцсетям Александры, это не первый конфуз, который произошел со смеющейся ведущей. Некоторое время назад ролик из ее инстаграма с нецензурной бранью неизвестные выдавали за сюжет камчатского телевидения, наложив на видеоряд соответствующую плашку.

- Представляете, какие-то умельцы скачали мою историю, содержащую нецензурную брань, и присобачили туда логотип телеканала «Россия». Поехало по соцсетям. Просто византийское коварство. Если кто не понял, то мы качали, качаем и будем качать! Чтобы крысу сильнее тошнило. А ты, рядовой гражданин, помни: аполитичным быть стыдно, неумно и эгоистично, - написала Александра на своей страничке в Фэйсбуке.

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«ПОД МИКРОСКОПОМ»

Телеведущая Новикова в кадре часто поднимает социальные темы. В социальных сетях она пишет, что гордится своей работой, и не упускает случая опубликовать фотографии со съемок, гордо держа в руках синий микрофон. Коллеги и знакомые девушки, которые пожелали остаться анонимными, отзываются о ней, как о талантливом журналисте и отличном дикторе.

- Я не понимаю, из-за чего разразился такой скандал. Ерунда какая-то. Уверен, что смеялась она не над льготниками, это просто рабочий процесс. Бывает, что как будто «смешинка в рот попадет», иногда съемочная команда корчит гримасы. С Александрой мы эту тему не говорили, - рассказал «КП» знакомый ведущей.

Но некоторые комментаторы и зрители телеканала имеют обратное мнение. Они упрекают ведущую за то, что она только в социальных сетях может резко высказываться о политике. У журналиста черным по белому в профиле написано: «Мнение ГТРК «Камчатка» может не совпадать с моим».

- Я перестала надевать в эфир белую манишку с желтыми и голубыми пуговицами, потому что вы, зомбанутые, видите украинский флаг.

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- Я давно поняла, что во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм.

- Сегодня я убедилась в очередной раз, что самые опасные преступники носят костюмы и галстуки, а не татухи и рваные джинсы, - писала ведущая.

ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ ВЕДУЩЕЙ?

Как рассказал «КП» экс-ведущий одного из дальневосточных филиалов ГТРК, Александре вполне может грозить увольнение.

- Все зависит от руководства. У нас бы уволили, но она может отделать штрафом или просто профилактической беседой, - поделился собеседник.

В ТЕМУ:

«Я старалась, вы слышали»: ведущая новостей на Камчатке расхохоталась после слов о пособиях льготникам

Журналисту и всей съемочной команде предрекли увольнение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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