2020-02-20T07:11:30+03:00
Общество

Худший мэр региона: власти Приморья объяснили отставку Александра Авдеева

Глава Артема написал заявление после визита губернатора Олега Кожемяко
Милана СОКОЛ
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Мэр Артема ушел в отставку. Фото: artemokrug.ruМэр Артема ушел в отставку. Фото: artemokrug.ru
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Уход с поста главы Артемовского городского округа Александра Авдеева, как и предполагалось, оказался добровольно-принудительным. Мэр города досрочно сложил полномочия после встречи с губернатором Приморского края. В беседе с журналистами, 20 февраля, Олег Кожемяко рассказал, с чем связно решение о смене власти в Артеме.

Александр Авдеев стал градоначальником 17 ноября 2016 года, сменив на посту Владимира Новикова. На нового главу возлагались большие надежды, депутаты Думы практически единогласно одобрили его кандидатуру. Однако решить коммунальные проблемы города, наладить диалог с населением, которое то и дело предъявляло претензии к работе мэра, главе администрации так и не удалось. Согласно нескольким социологическим исследованиям, в 2019 году Авдеев оказался худшим мэром в регионе. Образ народного антигероя складывался из многих показателей, губернатор Приморья озвучил лишь часть претензий к экс-мэру.

– Мы постоянно мониторили ситуацию в Артемовском городском округе, где проживает больше 120 тысяч населения. На встречах с жителями мы видели, что ряд вопросов, в том числе поручения, которые были даны по итогам прошлогодней встречи, не решаются. При этом вопросы очень значимые, напрямую касаются жизнеобеспечения людей, – прокомментировал Олег Кожемяко, который побывал в Артеме с рабочей двухдневной поездкой.

По словам главы региона, с прошлого года не решена проблема с подачей воды в дома на улице Горького. Водопровод так и не проложили, вопрос с переселением людей местные власти тоже отложили в долгий ящик. Также губернатор отметил низкий уровень строительства жилья в Артеме, потребности в котором в городе огромные. Остались без внимания и просьбы жителей расчистить пруды и облагородить территорию вокруг.

Во время встречи с населением Олег Кожемяко в очередной раз услышал жалобы на работу местной электростанции, к которой у артемовцев много претензий. Низкое напряжение в сетях, постоянные перебои с подачей, слабое освещение частного сектора – все это уже озвучивалось жителями неоднократно. Губернатор отметил, что население воспринимает работу Авдеева крайне негативно. Именно после встречи с людьми, градоначальнику предложили уйти в отставку.

– Я считаю, что это решение выверенное. Абсолютно справедливое. Для нас Артемовский городской округ имеет большое значение, – констатировал Кожемяко.

Кстати о самой встрече, как уверяют люди, власти муниципалитета всячески пыталась скрыть приезд губернатора. Сначала людям не сообщили дату, а после озвучили неверное время. При этом аудиторию попытались обработать, чтобы жители не задавали острых вопросов.

По информации источников редакции, теперь пост мэра Артема займет известный в городе политик Вячеслав Квон – нынешний глава Спасска-Дальнего. Вячеслав Васильевич много лет проработал в Думе Артема и даже был председателем 7 созыва.

По собственному: мэр Артема покинул свой пост

Александр Авдеев досрочно сложил полномочия. ВРИО главы городского округа станет Вячеслав Квон (подробнее…)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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