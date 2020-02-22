2020-02-22T04:59:47+03:00
Происшествия

Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень опасности из-за снегопада в Приморье

Федеральные синоптики спрогнозировали мощный удар стихии в регионе
Милана СОКОЛ
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Мощный снегопад обрушится на ПриморьеМощный снегопад обрушится на ПриморьеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики Гидрометцентра России дали неутешительный прогноз погоды для жителей Приморского края. 22 февраля в регионе объявлен оранжевый (один из самых высоких) уровень опасности из-за снегопада. Специалисты прогнозируют мощные осадки, а также усиление ветра. В Приморье объявлено штормовое предупреждение, все службы находятся в режиме повышенной готовности.

По данным прогностической карты гидрометеорологических предупреждений на сайте Гидрометцентра России, в Приморье действует оранжевый уровень опасности – с 8:00 22 февраля до 0:00 23 февраля. Федеральные синоптики прогнозируют в регионе местами очень сильный снег и обледенение. Из-за непогоды в регионе есть вероятность стихийных бедствий и нанесение ущерба.

Осадки пройдут на всей территории края. Особенно сильный снег днем 22 и в ночь на 23 февраля ожидается в восточных районах Приморья. Синоптики обещают 20 и больше миллиметров осадков за 12 часов в восточных районах края. Снегопад будет сопровождаться гололедом и усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

Экстренные службы Приморья находятся в режиме повышенной готовности. Специалисты просят автомобилистов по возможности не выезжать на личном транспорте и не покидать пределы населенных пунктов. Возможны обрывы проводов из-за налипания снега и другие коммунальные аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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