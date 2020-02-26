2020-02-26T08:37:41+03:00
Общество

Пассажиры лайнера Diamond Princes возвращались в Приморье обычными рейсами в хвосте самолета

Глава краевого Роспотребнадзора уверяет, что участники «чумного» круиза не опасны [фото]
Милана СОКОЛ
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Пассажиров круизного лайнера разместили на повторный карантин во ВладивостокеПассажиров круизного лайнера разместили на повторный карантин во ВладивостокеФото: primorsky.ru
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В правительстве Приморского края в среду, 26 февраля, состоялась пресс-конференция, посвященная туристам, которых эвакуировали с охваченного эпидемией лайнера во Владивосток. С журналистами пообщались главный врач больницы, где размещены 7 пассажиров судна, и начальник эпидотдела территориального управления Роспотребнадзора.

«Комсомолка» пообщалась с пассажиров лайнера, который находится на карантине в больнице Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

«Комсомолка» пообщалась с пассажиров лайнера, который находится на карантине в больнице ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ

Первых заболевших на борту круизного лайнера Diamond Princess выявили 3 февраля. Уже спустя несколько дней число зараженных пассажиров стало резко расти, и фешенебельное судно превратилось в настоящий рассадник заразы. «Бриллиантовая принцесса» встала на карантин в порту Йокогамы. Решение отпустить русских пассажиров лайнера представители Японии приняли лишь 19 февраля. Получив отмашку, российские власти эвакуировали своих граждан. Часть туристов отправились в Казань, на спецборту МЧС, вторая – во Владивосток. При этом в приморскую столицу, вывезенные с «чумного» лайнера пассажиры прилетели обычными рейсами. Кстати, все приморские путешественники – пенсионеры.

Начальник эпидотдела территориального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова Фото: Милана СОКОЛ

Начальник эпидотдела территориального управления Роспотребнадзора Елена АббасоваФото: Милана СОКОЛ

– На территорию Приморского края граждане добирались обычными бортами. У них нет никаких клинических проявлений болезни и отрицательные результаты теста на коронавирус. Пассажиры лайнера, отправленные в Казань, живут в разных регионах России, в некоторые из них нет прямых рейсов. Именно поэтому людей вывезли спецбортом в один город, – констатировала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

По словам специалиста, после предупреждения МИД об эвакуации россиян, эпидемиологи приняли все необходимы меры предосторожности. Туристов разместили на последних рядах в самолетах и выдали медицинские маски. Два человека прилетели 22 февраля, еще пятеро приземлились 23 числа. Елена Ивановна отметила, что людям, находившимся в самолете с туристами, ничего не угрожает. Состояние эвакуированных путешественников не вызывает опасения.

Все семеро сейчас находятся на повторном карантине в инфекционном отделении ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2». У поступивших пациентов взяли необходимые анализы, они чувствуют себя хорошо. За время двухнедельного карантина пассажиров лайнера обследуют неоднократно. У них ежедневно берут смыв с носоглотки, кровь и мочу.

Главврач ККБ № 2 Владивостока Светлана Бениова Фото: Милана СОКОЛ

Главврач ККБ № 2 Владивостока Светлана БениоваФото: Милана СОКОЛ

– Больница работает в штатном режиме, мы не прекращаем прием пациентов. Противоэпидемические меры сейчас усилены. На самом деле это правильно, что люди, которые могли находиться в контакте с коронавирусными больными, сейчас под наблюдением медиков. Те, кто лежит в инфекционном отделении, в основном относятся к этому с пониманием, – рассказала главврач ККБ № 2 Светлана Бениова.

Перед выпиской пациентов еще раз обследуют. Результаты анализов из Приморья направят в научно-исследовательский центр Новосибирска, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции.

Подробное интервью с жителем Владивостока, эвакуированным с Diamond Princess, можно прочитать, перейдя по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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