Записки «коронавирусников»: пассажиры зараженного лайнера жалуются на карантин в Приморье

Редакция «Комсомолки» продолжает следить за тем, как проходит 14-дневная изоляция пассажиров судна Diamond Princess во Владивостоке. 6 приморцев и 1 житель Омска попали на повторный карантин в инфекционное отделение больницы рыбаков на Второй речке, где заточены в три палаты на третьем этаже. Пациенты, невольно сменившие фешенебельные каюты на изоляционные боксы, рассказали о «прелестях» больничной жизни.

Как и ожидалось, изолированные в палатах после роскошного круиза россияне, не особо оценили чрезмерную заботу врачей ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» об их здоровье и повторный карантин. В приморскую больницу среди прочих попал стоматолог из Омска Сергей Попов, он, как оказалось, еще и пишет книги, ведет блог, где подробно рассказывает об экстремальном путешествии на Diamond Princess. Работу над рукописью он продолжил из стен приморской больницы. Карантину во Владивостоке уже посвящена целая глава.

Прокаженные

По словам «пациента» из Омска, который сам в молодости работал на скорой помощи, боязливое отношение врачей почувствовалось сразу, еще по пути в больницу. Во время поездки фельдшер и медсестра, облаченные в противочумные костюмы, старалась, как можно дальше держаться от «опасного» пациента. Однако в тесных условиях машины это оказалось крайне сложно. При этом в Японии после схождения с коронавирусного лайнера Сергей не замечал ни одного косого взгляда, даже находясь в общественных местах без маски. Писатель уверяет, что после получения справки от главного карантинного начальника страны Восходящего Солнца ни у кого не возникало сомнений, что пассажиры здоровы. Поэтому повторный карантин многих просто поверг в шок.

Повторный карантин в Приморье стал для туристов неожиданностьюФото: Милана СОКОЛ

Инфекционное отделение больницы житель Омска назвал худшим вариантом развития событий. Сергея доставили во Владивосток поздним вечером, 22 февраля, первым из семи россиян. Как утверждает путешественник, едва его завели, персонал буквально разбежался по отделению, чтобы не соприкасаться с опасным «коронавирусом». Наличие справки, 18-дневный карантин на лайнере и отрицательные анализы не вселили уверенности в медработников.

Сергей рассказывает, что едва он приоткрыл дверь больничной палаты с утра, тут же услышал крики медсестры о том, что он разносит инфекцию по отделению.

Боятся косых взглядов

Изоляция, ежедневные анализы, причем тройные, осмотр и доставка еды через окошко возмущают и других пациентов, оказавшихся в карантине.

– Хотят нас оградить досками от всех. Здесь творится что-то не совсем понятное. У нас каждый день берут анализы по 4 штуки. Зачем не понятно. Кажется, маразм зашкаливает. Анализы на «коронавирус» все отрицательные, – возмущается еще один вынужденный пациент, житель Приморья Александр, который попросил не разглашать его фамилию, опасаясь в будущем косых взглядов знакомых.

Буквально сегодня по мессенджерам Приморья началась рассылка ложной информации, что у пациентов ККБ № 2 нашли смертельную инфекцию.

– ПЦР-диагностика туристов, прибывших в Приморье из Японии с лайнера Diamond Princess и находящихся сейчас на карантине в инфекционном отделении краевой больницы, все дни, начиная с 22 февраля по настоящее время, показывает отрицательный результат, – отметили специалисты территориального управления Роспотребнадзора.

Отель 2*

Понятное дело, что каюта повышенной комфортности не может сравниться с больничным боксом, но пациенты больницы требуют элементарных благ, которые вполне можно предоставить и в Приморье. Например, омич Сергей Попов, у которого во Владивостоке нет знакомых, кто бы доставил передачу, заверяет, что все эти дни вынужден ходить босиком. Больница не отель, и одноразовых тапочек здесь нет, но ведь купить их можно, при чем за деньги пациента. Однако, по словам гостя столицы, все просьбы остались без ответа.

Поделился писатель и другими житейскими моментами, подмеченными в карантине.

– Батарея, которая состоит из 17 секций, жарит так, что дышать невозможно – и это в палате инфекционного отделения, видимо, для более благоприятного размножения бактерий в отдельно взятой палате. Перекрыть невозможно, кранов никаких нет. Занавесок на окнах тоже нет, что не лучшим образом влияет на климат в боксе с появлением солнца. Штукатурка отваливается в нескольких местах, ремонт, видимо, был лет 15 назад. Пол в палате вообще отдельная тема, линолеум в заплатках, и они уже не спасают положение, – констатировал пациент.

Условия в больничных боксах огорчили пациентов. Фото: предоставлено героями публикации

Рассказал писатель-стоматолог и о системе подачи кислорода и вентиляции, решетки, которой заклеены скотчем, чтобы микробы не распространялись по всей больнице. Отсутствие зеркала, крючков для одежды, скапливающаяся на полу ванной комнаты вода – лишь малая часть неудобств, поведанная невольными «узниками».

Вместо занавесок пациенты используют постельные принадлежностиФото: Милана СОКОЛ

Продержаться 14 дней

К счастью пациентов, карантин в больнице продолжится лишь две недели, при условии отрицательных анализов на опасную инфекцию. Хотя, если учесть время самого круиза, плюс карантин в порту Йокогамы, а теперь еще дополнительную изоляцию, то выходит приличное время отсутствия дома. Получается, что многие путешественники, а все они старше 50 лет, не увидятся с родными около двух месяцев.

– Я путешествовал 30 дней. Каюта была отличная, одноместная с балконом. Карантин на судне прошел довольно комфортно. Не ожидал вернуться на родину подобным образом, – рассказал пассажир «Бриллиантовой принцессы» Александр.

Кстати, пациенты опровергли информацию о переселении в одноместные боксы, которая была озвучена на прошедшей пресс-конференции. По словам собеседников КП, семь человек разместили в трех палатах. Подобным составом им придется продержаться до выписки. К родным постояльцев больницы отпустят после масштабного обследования, при этом анализы пациентов отправят в научно-исследовательский центр «Вектор» в Новосибирске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/761626" frameborder="0"></iframe> На «Бриллиантовой принцессе» продолжают заражаться люди.На фешенебельном круизном лайнере уже более 450 зараженных китайским коронавирусом

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