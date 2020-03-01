Бывший работник культуры: в Приморье задержали мужчину, подозреваемого в трансляции порно-ролика

Злоумышленником, включившим трансляцию гей-порно на фасаде администрации Михайловского района, может оказаться экс-сотрудник Дома культуры в Михайловке. Телеграмм-канал “Политический ипподром” сообщил о том, что мужчину уже задержали. Полиция на данный момент не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Телеграм-канал “Политический ипподром” утверждает, что главным подозреваемым в порнографическом шоу является бывший сотрудник местного дома культуры.

- Он обижен за незаконное, по его оценке, увольнение. Гражданин дал признательные показания, - утверждают авторы канала.

Реакция "КП" обратилась в правоохранительные органы, но комментариев они пока что не дают.

Вчера, 29 февраля, во время народных гуляний на Масленицу неизвестный человек, удаленно подключившись к монитору большого экрана на здании районной администрации, включил нецензурный ролик. Момент был подобран донельзя удачно - на площади как раз собралось едва ли не полсела. Семьи с детьми хотели посмотреть на то, как жгут чучело, но в итоге увидели кино для взрослых. По словам представителей администрации, просмотр длился секунд 30, а затем экран отключили. Вот только жители среагировали быстро и все засняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/763703" frameborder="0"></iframe> В Михайловке Приморского края на Масленицу включили порно-ролик на большом экране.

Сразу после казуса полиция изъяла технику и начала расследование. К вечеру правоохранители уже объявили о возбуждении дела по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ - "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

Кто бы в итоге ни оказался преступником, ему грозит серьезный тюремный срок - от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

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