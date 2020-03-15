С перевесом в один голос: Музейному комплексу разрешили на публичных слушаниях уменьшить процент озеленения

Проект грандиозного музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо прошел 12 марта публичные слушания в части уменьшения отступов от границ земельного участка, увеличения застройки и сокращения озеленения. Несмотря на то, что пришедшие жителей улицы Аксаковской дружно проголосовали против отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, перевес голосов оказался на стороне застройщика.

Напомним, под будущий культурный центр, который объединит в одном месте филиалы нескольких музеев, на сопке даже снесли старые корпуса ДВГТУ. Проект комплекса готовит именитое архитектурное бюро SPEECH. Как будут выглядеть новые корпуса, мы увидели осенью прошлого года во время ВЭФ. Если коротко: видовую обещают облагородить, а на пустыре возведут пятиэтажный музейно-выставочный комплекс и пятиэтажный концертный зал со шпилем.

Но это не все, построят еще и шестиэтажную школу музыкального и театрального искусства – прямо на месте стадиона, возле нынешних общежитий ДВФУ. Но вообще-то между стадионом и остальной строительной площадкой проходит дорога к жилым домам. Да и сами эти дома расположены очень близко к будущей стройке.

План будущей стройки. Фото предоставлено Фондом «НКН»

Именно близость строящегося объекта к жилым домам и вызвала наибольшее негодование участников публичных слушаний. Жители убеждены, что уменьшение минимальных отступов от границ земельных участков до 0 метров приведет к тому, что напротив их окон вырастет бетонная стена. Более того, по словам Ольги Рудич из дома №13 по улице Аксаковской, они с соседями уверены, что строители заберут себе и автодорогу, которая пока отделяет их от стройки.

– Этого не может произойти ни в коем случае, – попытался успокоить жильцов представитель застройщика, руководитель Дирекции строительства Фонда «Национальное культурное наследие» Александр Беспалов. – Согласно пожарному регламенту, проезд к дому должен быть сохранен. Возможно, под проезжей частью или переходом будут проложены какие-то подземные коммуникации, но никаких бетонных сооружений поверх земли не предусмотрено проектом. Строить в центре города такой большой и хороший объект и не решить вопрос автомобильного доступа к нему – тогда какой смысл реализовывать этот проект? К тому же мы не собираемся выходить за границы участка, который на сегодняшний день обнесен зеленым забором. Что касается некомфортного проживания рядом с объектом, то в планах несколько старых домов снести, а людей – расселить. Что касается находящихся рядом общежитий ДВФУ, мы предлагали внести их в общий проект, но пока университет это решение не утвердил.

Жительница дома по Аксаковскому переулку, 7, Яна Игнатьева спросила прямо: «Почему нас не уведомили о предстоящем выселении? Просто поставили перед фактом и все». Однако ответа на свой вопрос девушка так и не получила – на собрании не было людей, в чью компетенцию это входит. Правда, откуда вообще появилась информация о переселении, тоже не ясно. Председательствующая на собрании Наталья Коробач, начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний управления градостроительства и архитектуры, посоветовала обратиться с письмом к главе города.

Эскиз будущего музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо. Фото: архитектурное бюро SPEECH

Холл музейно-выставочного комплекса. Фото: архитектурное бюро SPEECH

Второй вопрос, который вынес на рассмотрение участников публичных слушаний представитель Фонда «НКН», это возможность уменьшения зеленых насаждений с 20% территории до 10%.

– Это нужно, чтобы сформировать комфортные условия для передвижения зрителей к концертному залу, а также отдыхающих к смотровой площадке и объектам комплекса. Чтобы люди могли с комфортом здесь гулять, необходимо максимально покрыть территорию твердыми материалами. Поэтому и просим требования к озеленению сократить.

Вопрос вызвал недоумение у участников слушаний, отметивших, что комфорт гостей города – это не та причина, ради которой стоило бы ущемлять в правах жителей улицы Аксаковской.

– Проект смотрится красиво, но почему при его реализации вы делаете все не так, как положено? При демонтаже старых зданий перекрыли к нам дорогу, после чего к нам не смогли бы проехать экстренные службы, – возмутился Александр Викторович, житель дома №9. – Объездные пути при этом не были организованы. Погрузка-разгрузка 2 часа ночи для строителей вообще была нормой. Кроме того, у вас по территории проходит канализация, на которую заведено водоотведение и наших домов тоже. Иду мимо стройки – на ней стоит экскаватор, который вот-вот ее разрушит. Спрашиваю, вы знаете, что здесь проходит канализация? Нет, не знают! Поэтому я голосую против. Прошу присутствующих меня поддержать.

Однако, не смотря на единодушный протест жителей улицы Аксаковской, победить им не удалось. Как озвучила во время подсчета голосов Наталья Коробач, из 29 бюллетеней для голосования людям на руки были розданы 14. Оставшиеся поделили между собой ДВФУ (8 голосов), Управление муниципальной собственностью Владивостока (+4), представитель Фонда «КНК» голосовал двумя и последний, решающий – 15-й голос «за» отдал собственник участка. Зачем было устраивать весь этот цирк – недоумевали жильцы, если изначально перевес в голосах был не в нашу пользу?

Из 29 бюллетеней для голосования людям на руки были розданы 14. Фото: Вадим Кочугов

Теперь мэру Владивостока достаточно лишь подписать уже опубликованный на сайте администрации города проект этого решения.

Добавим, что Фонд «Национальное культурное наследие» планирует построить во Владивостоке сразу два культурных кластера. Второй уже вовсю возводится на Русском острове, рядом с кампусом ДВФУ. Как сообщили представители фонда, стройка ведется по графику, несмотря на недавнюю забастовку строителей.

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