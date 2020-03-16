24 сантиметра снега в Приморье весной – не предел, на край идет новый циклон

Весна продолжает капризничать в Приморье, демонстрируя переменчивую погоду. Антициклоны быстро сменяются циклонами, очередной из которых на подходе к Приморью. Во вторник вновь на территории края ожидаются осадки. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», снег в основном пройдет в южной половине края.

После осадков в выходные, в начале рабочей недели Приморье находится под действием отрога антициклона. В крае ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1...+4°C. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ближайшие сутки – с запада надвигается очередной циклон. Снег ожидается в основном в южной части региона, включая Владивосток.

Осадки должны прекратиться к середине недели. Метеорологи прогнозируют вслед за непогодой – потепление. В среду в краевой столице в ночные часы столбики термометров покажут чуть ниже 0 градусов, днем воздух прогреется до +6 °С.

Март в Приморье выдался действительно снежным. Высота снежного покрова на большей территории края составляет 11 - 24 сантиметров. В горных районах сугробы 30 - 54 сантиметров, на юге всего 2- 6 .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снегопад во Владивостоке: мартовский День жестянщика в разгаре

Автомобили вылетают с трасс, сносят заборы и сбивают пешеходов. Массовые ДТП блокируют проезд [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Редакция: (423) 230-22-56

Viber/WhatsApp: +7 924 000-10-03

Почта: vl@phkp.ru

Написать главному редактору: sergey.lanin@phkp.ru или +7 914 975-14-14