Женщина, вас ищут: скандал в автобусе Владивостока обрастает новыми подробностями

Администрация Владивостока пытается разобраться в транспортном конфликте, который произошел накануне в одном из городских автобусов. Горожанка рассказала в соцсетях, что терминал безналичной оплаты не сработал на ее карту, после чего водитель не выпускал ее из салона, требуя оплатить проезд. Зато потом деньги списались несколько раз. Есть предположение, что карта пассажирки попала в так называемый стоп-лист, но вот только найти ту самую "пострадавшую" оказалось не так легко.

Пост с жалобой в соцсетях, в котором были указаны и номер маршрута, и госномер автобуса, собрал множество комментариев. Многие пользователи сети поддержали крик души. Однако ситуация оказалась неоднозначной. Специалисты мэрии уверены, что злого умысла в действиях водителя нет, мужчина попросту выполнял свою работу, а пассажирка, скорее всего числилась в должниках.

– Пассажирка поругалась с водителем, при этом даже не обратилась ни в управление транспорта Владивостока, ни в автотранспортную компанию, чтобы разобраться в ситуации. Директор компании-перевозчика лично пообщался с шофером, провел инструктаж. Но проверить, что именно произошло с картой и кто виноват в конфликте, не представляется возможным без владелицы. Не исключено, что карта женщины попала в стоп-лист, а деньги списываются за ранее неоплаченные поездки. Найти пассажирку самостоятельно мы не можем, нет никаких контактов. Поэтому просим ее по возможности выйти на связь, – прокомментировала заместитель начальника управления по работе со СМИ администрации Владивостока Виктория Лебединец.

«Комсомолка» подробно рассказывала, что при недостаточном балансе на транспортной или банковских картах пассажиры попадают в стоп-лист. Это своего рода черный список у перевозчиков, выйти из которого можно, погасив задолженность за поездки с помощью онлайн сервиса или оператора транспортной компании. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (4232) 43-82-94.

По словам официального представителя мэрии Владивостока, зачастую пассажиры сами не знают о задолженности, отсюда и возникает недопонимание и конфликты. Что касается перевозчиков, то все автобусы оборудованы терминалами безналичной оплаты. При этом валидаторы могут принимать платеж даже при отсутствии сигнала интернета в течение 7 часов. Единственное, данные в банк поступят с опозданием. А при поломках терминала водитель обязан сообщить об этом диспетчеру или вернуться в свою компанию и получить аппарат на замену.

– Управление транспорта, перевозчики, автоматизированный диспетчерский центр заинтересованы в оказании качественных услуг. Каждую жалобу специалисты обязательно проверяют, поэтому со всеми вопросами необходимо обращаться по вышеуказанному номеру, – констатировала специалист пресс-службы.

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