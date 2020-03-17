«Меня удерживал водитель»: жительница Владивостока пожаловалась на транспортный беспредел

Жительница Владивостока в социальных сетях рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней накануне в автобусе. По словам горожанки, ей пришлось трижды оплатить одну и ту же поездку в автобусе. Пассажирка уверяет, что из-за сбоя в работе валидатора, водитель ее попросту не выпускал.

Женщина сфотографировала автобус, на котором ехала. Фото: revizor_vdk

– Сегодня утром, 16 марта 2020 года с 8:10 утра, я ехала на работу, в районе «Фуникулера» меня удерживал в автобусе маршрута номер 16Ц водитель (номер автобуса у234мо). У него на терминале не проходила оплата, в итоге у меня с карты списало за три поездки, и я опоздала на работу. Сколько может продолжаться этот беспредел? Транспортный отдел не реагирует, поэтому они и ведут себя так вальяжно. Никакого уважения к людям,– поделилась возмущенная жительница города на страничке паблика revizor_vdk.

Пассажирка уверяет, что проезд пришлось оплатить трижды. Фото: revizor_vdk

«Комсомолка» ранее писала, что во Владивостоке действует скидка на проезд в автобусах по карте «Мир». Воспользовавшись подобным способом безналичной оплаты, пассажиры могут сэкономить 5 рублей. Однако на практике выяснилось, что получить скидку не так уж просто. Так, некоторые перевозчики продолжают прятать терминалы оплаты или заверяют, что валидаторы сломаны. Пассажирам, у которых нет наличных денег, предлагают сделать перевод через мобильный банк. Естественно, что оплата онлайн на каждой остановке становится причиной задержки и возмущения пассажиров.

Особо предприимчивые водители предлагают оплачивать проезд через мобильный банкФото: Милана СОКОЛ

Кстати о конфликтах с пассажирами, с переходом на новую систему оплаты, они лишь участились. Сбои в работе техники – не единичный случай. При этом иногда виноват именно перевозчик, а иногда играет роль забывчивость горожан, которые не позаботились о пополнении своих карт. Как оказалось, в случае отрицательного баланса пассажир попадает в стоп-лист, при этом выйти из черного списка транспортников можно погасив долг через интернет, или связавшись с оператором.

В случае перебоями с оплатой и поездках по двойному тарифу во Владивостоке, необходимо связаться с оператором транспортной компании по номеру телефона: 8 (4232) 43-82-94.

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