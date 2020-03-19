Дефицит масок и пустые полки в магазинах – власти рассказали о ситуации в Приморье из-за эпидемии коронавируса

В дальневосточной столице значительно вырос спрос не только на медицинские маски и антисептики, но и на продукты питания. Ажиотаж заметен в крупных торговых сетях, где покупатели с тележками разбирают крупы, консервы и прочую продукцию с такой скоростью, что сотрудники не успевают пополнять товар на полках. Краевые власти уверяют, что повышенный спрос на товары не сможет привести к их дефициту.

- Если вы где-то увидели пустую полку, это не говорит о том, что товара нет, это говорит о том, что его разобрали и сотрудники просто не успели выставить, - говорит Елена Коваль, заместитель министра лицензирования и торговли Приморского края. - Вчера у нас была проведена встреча с Константином Шестаковым, заместителем председателя правительства, с торговыми сетями и с представителями оптовых предприятий. В итоге была поставлена задача - увеличить штат работников, которые будут вовремя выкладывать товар на полки. Никаких ограничений вроде - по одному килограмму в одни руки - не будет. Мы запретили это делать, потому что товара достаточно. Тех товаров, которые сейчас есть, хватит на 1,5-2 месяца. Населению не стоит забывать о том, что многие продукты питания имеют срок годности и смысла скупать большое количество товара просто нет.

Спикер также опровергла информацию о том, что в регионе нет антибактериальных салфеток и антисептиков. Специалисты ежедневно проводят мониторинг, результаты которого говорят о том, что этих товаров в регионе в достатке. По словам Натальи Тихой, коммерческого директора «Фреш 25», была небольшая проблема с поставкой антисептиков, но ее быстро решили благодаря дистрибьюторам. А вот с масками ситуация не такая радужная.

- Да, действительно, есть дефицит медицинских масок, но респираторы имеются в продаже, - говорит Тамара Курченко, первый заместитель министра здравоохранения Приморского края. - В настоящий момент налажен процесс по увеличению производства масок, поэтому в ближайшее время и с ними проблем не будет, и они поступят в продажу.

Кстати, за тем, чтобы коммерсанты не повышали цены на товары, власти будут тщательно следить вместе с антимонопольной службой.

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. Всего в Приморье на карантине находятся 18 человек. Их изолировали после того, как они прибыли в регион из неблагоприятных стран.

- Результаты анализов у них отрицательные, но в течение 14 дней они должны находиться на карантине. Все они сейчас в инфекционных отделениях. Под наблюдение попадают и здоровые люди, которые прибыли в Приморье из других- стран. Они находятся в режиме самоизоляции, - отметила Светлана Морозова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Напомним, что на сегодня нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом в Приморье. С мерами профилактики от вируса можете ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

С 19 марта любой желающий сможет абсолютно бесплатно пройти обследование на коронавиурс в семи поликлиниках Владивостока. Раньше тест проходили лишь те, кто возвращался в регионе из неблагоприятных стран. Теперь же узнать, заражен ли организм вирусом, могут и те, кто все это время находился в Приморье.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 8 914-072-42-17. Звонки принимаются круглосуточно.

Министерством здравоохранения Приморского края так же организована работа горячей линии по тел. 8(423)260-50-98.

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