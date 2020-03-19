2020-03-19T12:36:44+03:00
Происшествия

Весенний снегопад во Владивостоке: массовое ДТП и скатывающиеся автобусы

Транспортный коллапс в городе достиг максимальной отметки в 10 баллов [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Движение в городе из-за снегопада практически парализовано. Фото: dpskontrol125rusДвижение в городе из-за снегопада практически парализовано. Фото: dpskontrol125rus
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Непогода, разыгравшаяся во Владивостоке во второй половине дня, уже стала причиной крайне сложной транспортной обстановки. Дороги города скованы льдом, буксуют легковушки, большегрузы и общественный транспорт. Начались массовые ДТП. Транспортный коллапс достиг 10 баллов. Госавтоиснпекция уже переведена на усиленный режим работы. Некоторые участки трасс начинают перекрывать.

Большегрузы не могут преодолеть даже ровные участки дорог.Видео: dpskontrol125rus

По сообщениям очевидцев, массовая авария произошла на повороте к авторынку «Зеленый угол». На скользкой дороге столкнулись сразу 4 авто. Стоит отметить, что и в прошлый снегопад на этом же участке случилось массовое ДТП.

Дорогу не смогли поделить сразу 4 авто. Фото: Анастасия Семеняк

Дорогу не смогли поделить сразу 4 авто. Фото: Анастасия Семеняк

Авария с автобусом практически заблокировала спуск с фуникулера на Суханова. Пассажирский транспорт попросту скатился на авто.

Автобус снесло на скользком спуске во Владивостоке.Татьяна КЛАНОВЕЦ

Также свидетели сообщают, что две машины врезались недалеко от остановки общественного транспорта «Роддом». Одно из транспортных средств стоит поперек дороги, значительно осложняя проезд.

Из-за непогоды ГИБДД работает в усиленном режиме. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном транспорте. На данный момент полиция перекрыла объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Также введено ограничение для движения большегрузов по городу.

Трасса к бухте Лазурная обледенела.Видео: dpscontrol

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ИСТОЧНИК KP.RU

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