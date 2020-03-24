В Охотском море горит приморское рыболовное судно «Восток-2»

В Охотском море 24 марта загорелось приморское судно «Восток-2». По предварительным данным, пожар начался в цеху переработки рыбы. Команда безуспешно пыталась ликвидировать возгорание своими силами, после чего капитан принял решение об эвакуации. На данный момент судно дрейфует в 60 милях от камчатского порта Усть-Большерецк. Приход «спасателя» ожидается примерно через 3-4 часа.

По имеющейся на данный момент информации, в рыбном цеху на судне загорелся электрощит. Отдел задраили и попытались локализовать возгорание. Однако переборки продолжили греться, и повалил густой дым. Команда в срочном порядке с помощью плотов эвакуировалось на судно «Восток-2», которое находилось поблизости. В течение часа все 23 члена экипажа оказались в безопасности. Второе судно также принадлежит Рыболовецкому колхозу «Восток-1», порт приписки Владивосток.

– Сейчас идет к нему спасательное судно «Преданный». Дистанция чуть меньше 30 миль. Когда подойдет, специалисты будут решать, как действовать дальше, – прокомментировал представитель Морского спасательного подцентра Петропавловска-Камчатского.

Стоит отметить, что 21 января в Охотском море загорелось другое приморское судно – «Энигма Астралис». Потушить оперативно пожар тогда помешали погодные условия. Спустя 5 дней рыболовецкий траулер пропал с радаров. Как выяснилось позже, он затонул во время шторма. Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

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