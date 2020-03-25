2020-03-25T13:22:35+03:00
Происшествия

«Ни я, ни мои родители такого еще не видели»: очевидец рассказал о землетрясении на Курилах

По словам местного жителя, люди старались сохранять спокойствие, но женщины и дети все же испытывали страх перед стихийным бедствием [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Угроза ценами на Курилах официально снята.Угроза ценами на Курилах официально снята.Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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25 марта в 210 километрах от Северо-Курильска было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,2. Чтобы не допустить ЧП, сотрудники МЧС сделали экстренное предупреждение, сообщив о том, что есть угроза цунами. Спасатели приняли решение эвакуировать местных жителей на безопасную территорию. В итоге 400 человек прятались от стихийного бедствия на сопках.

Большая часть эвакуировалась на высокие сопки. Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Большая часть эвакуировалась на высокие сопки.Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

- Паники, как таковой не было, потому что все были заранее предупреждены и знали, куда идти и что делать. Боялись только женщины и дети, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Эдуард, житель Северо-Курильска. –Землетрясение было ощутимо. Большая часть эвакуировалась на сопки, а весь процесс был на контроле у сотрудников МЧС. Можно было еще укрыться в пожарной части. Я здесь живу 24 года, и могу сказать, что ни я, ни мои родители такого землетрясения еще не видели. После того, как волна начала убывать, мы все вернулись домой. Проезжал по городу и могу сказать, что состояние зданий нормальное, сильных разрушений нет.

Местные отнеслись к ситуации с пониманием и не поддались панике. Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Местные отнеслись к ситуации с пониманием и не поддались панике.Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Кстати, к этому часу сотрудники МЧС завершили первичное обследование состояния Северо-Курильска. Спасатели уже успели осмотреть 2 школы, 1 больницу, 1 детский сад, 3 учреждения культуры,1 теплоэлектростанцию, 2 котельных и 114 жилых домов.

- В ходе обследования установлено повреждение в результате землетрясения 25 печных стояков в домах. Проводятся ремонтные работы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России пол Приморскому краю.

Спрятаться от стихийного бедствия можно было еще и в местной пожарной части. Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Спрятаться от стихийного бедствия можно было еще и в местной пожарной части.Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

В «чрезвычайном» ведомстве отмечают, что тревога цунами уже официально снята. Сейчас администрация формирует комиссию. По результатам ее работы станет ясно, что нужно сделать, чтобы печи продолжили эксплуатировать.

Местный житель показал кадры землетрясения в Северо-Курильске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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