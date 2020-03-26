2020-03-26T08:12:19+03:00
Происшествия

Аварийный мост в Фокино полностью перекрыли

Транспорт отправляют в объезд через второстепенные городские улицы [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Мост в центре Фокино перекрыли полностьюМост в центре Фокино перекрыли полностьюФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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На трассе Владивосток - Находка сломался еще один мост. На этот раз в городе Фокино. И если в ночь на 26 марта движение по нему ограничили частично - пускали только легковые машины и только по одной полосе, то днем в четверг мост перекрыли полностью.

Этот мост в самом центре Фокино, рядом с автовокзалом и центральным рынком, давно дышал на ладан. Еще несколько месяцев назад фокинцы обращали внимание на его деформацию, но некоторое время он держался. Сегодня же на подъездах к мосту установили бетонные блоки.

Объехать аварийное сооружение можно. Для тех, кто едет со стороны Владивостока, уже в самом Фокино нужно, не доезжая до городского кладбища, повернуть направо на Заводскую улицу. Тем, кто едет из Находки, надо свернуть налево на улицу Постникова. Сейчас на этих поворотах дежурят инспекторы ГИБДД и подсказывают правильное направление.

Предлагаемый объезд через улицы Заводская и Постникова. Источник: Яндекс Карты

Предлагаемый объезд через улицы Заводская и Постникова. Источник: Яндекс Карты

Есть и еще один объезд - через Подгорную улицу. Но там на пути есть препятствие в виде арки из труб отопления, а также еще один мостик - на вид еще мене надежный. Однако этим путем сейчас тоже активно пользуются местные жители.

Еще один сомнительный мостик на объездной дороге через Подгорную улицу Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Еще один сомнительный мостик на объездной дороге через Подгорную улицуФото: Анна ПЛЕТНЕВА

На пути немало препятствий Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

На пути немало препятствийФото: Анна ПЛЕТНЕВА

Но даже большегрузы решаются здесь проехать Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Но даже большегрузы решаются здесь проехатьФото: Анна ПЛЕТНЕВА

Местные жители говорят, что объезд через Подгорную - не очень Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Местные жители говорят, что объезд через Подгорную - не оченьФото: Анна ПЛЕТНЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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