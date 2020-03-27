Конец эпохи: на месте легендарного Спортивного рынка во Владивостоке построят торговый комплекс

Мэрия Владивостока дала добро на строительство нового объекта, который расположится на Спортивной, 1В. Официальное разрешение, опубликованное на сайте городской администрации, действительно в течение 4-ых лет. Именно за это время на месте любимого многими приморцами рынка, должен появиться современный торгово-развлекательный комплекс с парковыми зонами.

ООО «Восток Развитие» – администрация еще действующего на Спортинвой рынка – получила разрешение на строительство. Проектировщиком нового объекта стала корпорация «Сибинжиниринг», которая известна участием в таких масштабных стройках, как ТВК «Калина Молл», ЖК «Маринист» и реконструкция «Владивостокского цирка».

Вместо хаотичных торговых рядов должен появиться современный торгово-развлекательный центр. Согласно проектной документации, само зданием будет четырехэтажное. На крыше планируется разместить спортивные площадки. Летом желающие смогут сыграть здесь на двух полях в мини-футбол, а зимой планируется заливать каток.

Кровля будет эксплуатируемая. Фото: sibengineering.com

Предусмотрели проектировщики и парковку, по проекту она рассчитана на 348 машиномест и расположится на третьем этаже. Второй этаж планируется задействовать под мелкую розничную торговлю и обустроить зоны распродаж. Фермерский рынок, мясная и рыбная лаборатории, а также сортировочный цех – расположатся на нижнем этаже. Общая площадь объекта – 40000 квадратных метров.

На данный момент сроки начала работ не озвучены.

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