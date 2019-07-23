От хаоса к порядку: вместо китайского рынка на Спортивной появится торговый центр со спортплощадкой на крыше

Рынок на Спортивной приобретет новый облик – вместо хаотичных палаток появится большой торгово-развлекательный комплекс. Причем проект претерпел изменения – площадь объекта увеличилась, а крыша превратилась в спортивную площадку. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на компанию-проектировщика «Сибинжиниринг».

Разработка проектно-сметной документации объекта завершена. Фото: «Сибинжиниринг»

Похоже, таким образом, заказчик (ООО «Восток развитие») и проектировщик («Сибинжиниринг») объекта учли запрос жителей Владивостока на возрождение стадиона ТОФ, который существовал задолго до появления китайского рынка. Во время эфира на радио «КП-Приморье» поступили десятки звонков, и большинство высказались «за» стадион. Среди тех, кто придерживается такой же позиции – мэр Владивостока. Олег Гуменюк считает, что китайский рынок давно надо было закрыть, а возродить стадион – отличная идея, их во Владивостоке почти нет.

Спортивная площадка, которая появится на четвертом этаже-крыше нового ТРК на Спортивной, конечно, не стадион ТОФ, но и не разбитая «коробка» во дворе. Итак, согласно проекту, на кровле появятся два поля для игры в мини-футбол летом. Причем, как указано в проекте, площадка может трансформироваться под другие виды спорта. А зимой вместо газона на крыше будет заливаться каток или возводиться хоккейная коробка.

Четвертый этаж ТРК (он же крыша) будет отдан под спортивную площадку. Фото: «Сибинжиниринг»

Этаж под спортивным объектом, согласно проекту, будет отдан под парковку на 348 машиномест. На втором этаже разместятся представители мелкой розничной торговли, а также появятся открытые зоны с распродажами. Первый этаж займет фермерский рынок с зонами быстрого питания. Здесь же будут работать мясная и рыбные лаборатории и сортировочный цех.

Общая площадь торгово-развлекательного центра – 40 тысяч квадратных метров. Разработка проектно-сметной документации объекта завершена.

Сроков начала и завершения строительство ТРК на Спортивной нет. Фото: «Сибинжиниринг»

Куда же денутся торговцы из соседних стран? Точно ответа на этот вопрос пока нет, но варианты развития событий вполне можно продумать. Первое: все торговцы «переедут» в торговый центр. Однако против этой версии говорит тот факт, что стоимость аренды в торговом центре на порядок выше, чем на улице. Так что, возможно, «переедут», но далеко не все. Второе: они просто уйдут в другое место. И это наиболее очевидно, продавать сомнительного качества одежду и обувь можно и на любом другом китайском рынке Владивостока.

И, наконец, третье: сроков начала и завершения строительство ТРК на Спортивной нет. Дело в том, что земля, на которой в данный момент стоит китайский рынок, принадлежит Российской Федерации, и нужно пройти много процедур, чтобы получить разрешение на возведение объекта.

А пока торговцы спокойно продолжают раскладывать шлепки и панамки на деревянных столах китайского рынка. Пляжный сезон не за горами и нужно покрыть убытки, понесенные из-за временного закрытия торговых рядов.