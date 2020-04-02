2020-04-02T18:51:52+03:00
Общество

Приморец показал, как выглядит обсерватор под Владивостоком, куда свозят людей на карантин

Удобств минимум, как в детском лагере, незнакомых людей селят вместе в один номер [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача России, все, кто прибыл из-за границы, обязаны пройти 14-дневный карантин в специальном обсерваторе. В Приморье обустроили 18 таких учреждений на базе санаториев и гостиниц и с 2 апреля начали завозить туда всех возвращенцев – прямо из аэропорта, автобусами, с полицейским эскортом. Первыми на себе новый порядок опробовали 176 дальневосточников, прибывших ночью их Таиланда. А днем рейс из Японии доставил еще 163 пассажира, в том числе и Дмитрия, который рассказал «КП-Владивосток» о том, куда попал.

Дмитрию «повезло» распределиться в обсерватор на базе гостиницы «Морской берег» на Тавайзе, Артем.

- Расселяют по два человека в номера. Кого-то увозят вообще в Находку или Уссурийск. Что за изоляция такая по два человека, я не понимаю. Кто-то заселился вдвоем муж и жена – это понятно, одна сатана. Но вот когда разные люди, и не знаешь, либо я от него заражусь и умру, либо он от меня. Ну, бред же по два человека изолировать людей. Я бы согласился тут с легкостью посидеть две недели, если бы я был один.

Как выглядит обсервация под Владивостоком для приехавших из-за границы.

Дмитрий просился поселить его одного – не получилось. Говорят, номеров нет. Хотя, судя по всему, еще половина здания гостиницы пустая, там свет не горит. Таких, кто не соглашается жить с незнакомыми людьми, в гостинице довольно много, они сидят в холле, ждут каких-то решений.

- Персонал разносит еду в перчатках, и этими же перчатками хватает дверные ручки. Чайников тут электрических три штуки всего, передаем их друг другу. Специалисты обещанные с нами не работали еще. Тут вдел только повариху, два грузчика в масках и перчатках, и две женщины в медицинских халатах.

Дмитрий жалуется, что нет ни стиральных машинок, ни другой техники. Даже пластиковых стаканчиков. Маски не выдают.

Люди жалуются на отсутствие интернета при необходимости поработать.

Стоит отметить, что за нарушение режима изоляции грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Но несмотря на это уже как минимум 12 человек сбежали домой прямо из аэропорта. Четверых нашли и доставили в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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