Сбежавших из аэропорта туристов принудительно доставили в пункт изоляции в Приморье

170 пассажиров рейса из Таиланда, прилетевшего сегодня ночью, должны были отправиться на обязательный карантин в обсерваторы в Приморье. Как сообщала «КП-Владивосток», большинство туристов подошли к вынужденной изоляции с пониманием, однако нашлись и те, кто решил рисковать не только своим здоровьем, но и безопасностью окружающих. По уточненной информации, сразу 12 человек самовольно покинули аэропорт. При этом некоторые уехали на такси. На данный момент нашли лишь треть.

Четверых туристов, которые самовольно покинули аэропорт минувшей ночью, уже нашли и поместили в обсерватор.

– В течение прошедших часов семья пребывала в отдельной квартире, ни с кем не контактировала кроме одной родственницы. В настоящее время эта женщина помещена на самоизоляцию в данной квартире, решается вопрос о ее перемещении в обсерватор. Поиски остальных восьми туристов продолжаются,– отметили в правительстве Приморского края.

Напомним, согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача России, 14-дневный карантин обязаны пройти все, кто прибыл из-за границы. В Приморье обустроены специальные обсерваторы – два из них во Владивостоке. В общей сложности в этих пунктах изоляции сейчас находится 176 человек, включая прибывших из Таиланда.

Нарушителям режима изоляции грозят крупные денежные штрафы – от 15 до 40 тысяч рублей за первичную провинность. Повторное нарушение оценивается в 400 тысяч рублей для физических лиц.

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