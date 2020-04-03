2020-04-03T08:51:17+03:00
Общество

Пациент владивостокской больницы умер от коронавируса

Жертвой COVID-19 стал 52-летний местный житель
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В больнице Владивостока от коронавируса умер 52-летний мужчинаВ больнице Владивостока от коронавируса умер 52-летний мужчинаФото: Андрей АБРАМОВ
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Во Владивостове в Краевой клинической больнице №2 сегодня, 3 апреля, умер 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус.

Пациент поступил в инфекционный госпиталь Краевой клинической больницы №2 29 марта и с первого дня находился в палате интенсивной терапии. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

«Все дни пациент наблюдался врачом реаниматологом, ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь», – отметили в медучреждении.

Тем не менее, медики оказались бессильны против смертельного вируса.

Свои соболезнования родственникам умершего выразил Губернатор края Олег Кожемяко.

Во Владивостоке от коронавируса скончался первый пациент. Видео: kozhemiako.oleg.! другой источник

«У нас печальная новость: скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Я выражаю соболезнования родным и близким этого человека. Еще раз напоминаю о том, что необходимо соблюдать все меры предосторожности. Мы видим, что болезнь не щадит никого. Поэтому особое внимание уделяйте вопросам самоизоляции. Находитесь дома, никуда не ходите! Это временно нужно вместе переждать, сделать так, чтобы болезнь не получила дальнейшего распространения», – обратился к родственникам умершего и ко всем жителям Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, на данный момент в Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них два человека уже вылечены и выписаны из больницы.

После обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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