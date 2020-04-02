2020-04-02T14:45:18+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 3 апреля 2020: зараженные китайцы прокатались по региону, а приморцы сбежали от карантина

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 3 апреля 2020: двум пациентам удалось выздороветь
Кристина ГРИН
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Всего в регионе официально зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом.Всего в регионе официально зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владивостоке на 3 апреля 2020 года. В четверг в аэропорт Владивостока приземлился самолет из Таиланда со 170 пассажирами. Все они должны были изолироваться в обсерваторы региона. Однако 12 человек решили сбежать от двухнедельного карантина. По последним данным, удалось пока найти только четырех. Обнаруженных беглецов принудительно отправили в обсерватор.

Вместе с тем, стало известно о том, что граждане КНР, прилетевшие во Владивосток из Москвы, оказались заражены коронавирусом. Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян сообщает о том, что на данный момент диагноз подтвердился у четырех туристов из Китая. Границу он перешли через погранпереход Пограничный - Суйфэньхэ. Информация уже передана в региональный Роспотребнадзор для принятия всех необходимых мер.

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 3 апреля 2020 - на территории Приморского края зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом. К счастью, двум пациентам на 10 день лечения удалось победить болезнь. Женщин выписали из инфекционного госпиталя друг за другом после выздоровления.

Под наблюдением остаются трое пациентов - их диагноз подтвержден новосибирской лабораторией «Вектор». Двое остается в статусе «подозреваемых». Экспресс-тестирование подтвердило наличие заражение, поэтому анализы отправили на повторное исследование. Говорить об их диагнозе пока поспешно.

Кроме того, под наблюдением врачей в больницах находятся 32 человека. Это контактный круг зараженных и те, у кого после заграничной поездки обнаружили признаки ОРВИ. На самоизоляции дома сидят больше 4 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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