Количество зараженных коронавирусом во Владивостоке на 3 апреля 2020 года: еще двое жителей Приморья заболели Covid-19

Количество зараженных коронавирусов во Владивостоке на 3 апреля 2020 года увеличилось на два человека. Их диагноз подтвердился после исследования анализов в новосибирской лаборатории «Вектор». После предварительных результатов экспресс-тестирования они находились в статусе «подозрительных».

- Пациенты – мужчина и женщина – прибыли в Приморский край в разное время и из разных стран. Один из Японии, другой – из Египта. Мужчина сразу по прилету был определен в госпиталь с симптомами схожими с ОРВИ, женщина находилась на самоизоляции. Почувствовав недомогание, она вызвала врача, рассказала Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края.

Как отмечают в пресс-службе правительства, всего на карантине во Владивостоке по состоянию на 3 апреля 2020 года находятся 37 человек.

- Это пятеро зараженных, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ, – сказали в краевом минздраве.

Напомним, что две женщины, которые были заражены коронавирусом, выздоровели. Их уже выписали из инфекционного госпиталя. До сих пор под наблюдением врачей на домашней самоизоляции находятся порядка 6 тысяч человек. Отметим, что теперь в Приморье зарегистрировано семь случаев заражения Covid-19.

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