Олег Кожемяко о продлении режима полной самоизоляции: людей будут искать дроны с тепловизорами

В Приморье будет усилен режим полной самоизоляции, который продлили до 30 апреля. Губернатор Олег Кожемяко рассказал, какие меры будут реализованы в регионе, чтобы сократить распространение коронавируса.

В ближайшее время будет введена система цифровых пропусков для работников непрерывных производств. Только при наличии такого пропуска можно беспрепятственно перемещаться по краю. Списки с людьми, у которых есть пропуск, будут подавать предприятия, Имена и Фамилии занесут в базу данных для работников ППС и Росгвардии. Если на улице обнаружат человека вне этих списков, правоохранителям придется выяснить, что он делал на улице, куда шел и откуда.

В грядущие выходные во Владивостоке нарушителей режима самоизоляции будут искать при помощи дронов и тепловизоров. Спецтехника будет наблюдать за популярными у граждан местами, туристическими зонами и в лесопарковой зоне. Таких граждан будут принудительно отправлять домой и штрафовать.

На время действия полного режима самоизоляции вполовину сокращается количество автобусных маршрутов, в основном они будут работать утром и вечером. Будет также сокращено количество такси — выезд будет допущен только для тех, кто пройдет специальную мойку. Дополнительная информация о работе общественного и частного транспорта появится позже.

Отменяется льгота на бесплатный проезд. На время действия самоизоляции также прекращается межмуниципальное сообщение, остается лишь межрегиональное.

В школах Приморья сохраняется дистанционный режим обучения. При этом продолжается выдача продуктовых наборов для тех категорий граждан, кому положено бесплатное питание за счет краевого бюджета.

Напомним, после обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы.