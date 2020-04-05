2020-04-05T07:53:27+03:00
Политика

В разгар эпидемии глава Большого Камня распорядился пройти всех горожан поквартирно и рассказать про Конституцию

Разносить важные знания по домам избирателей будут члены УИК за зарплату
Сергей БАЛАНОВ
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Смысл поправок донесут каждому большекаменцуСмысл поправок донесут каждому большекаменцуФото: Олег ЗОЛОТО
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Глава администрации Большого Камня Александр Андрюхин поручил адресно обойти всех избирателей городского округа и проинформировать их о том, как идет подготовка к голосованию по поправке к Конституции. Правда, поручено это сделать уже в апреле, несмотря на то, что в крае на весь месяц установлен режим полной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Напомним, в Приморье от этой страшной болезни уже умер один гражданин, медики не смогли его спасти.

В приказе от 3 апреля, который опубликован на сайте местной администрации, говорится о необходимости выделить из бюджета деньги на мероприятия по подготовке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию и информированию жителей в такой подготовке. Среди мероприятий – изготовление флагов Российской Федерации и вывесок для участковых избирательных комиссий, а также «адресное информирование» о проведении голосования 28384 человек – именно столько жителей городского округа обладают активным избирательным правом.

Чтобы обеспечить это самое адресное информирование, предлагается привлечь членов участковых избирательных комиссий (УИК) – за вознаграждение. Если членов УИК не хватит, можно нанять помощников. Каждому обходчику выдадут информационные материалы и отправляют к избирателям в дома и квартиры – раздавать эти самые материалы и разъяснять, что за поправки вносятся в Конституцию, как пройдет голосование, как попасть в список избирателей, как проголосовать досрочно или на дому. Каждый должен обойти не менее 200 избирателей.

За эту работу заплатят – 15 356 рублей обходчику, члену УИК, 21 181 рубль каждому председателю участковой комиссии. В Большом Камне их 13.

Но главное в этом постановлении – сроки. Провести информирование предлагается в два этапа: с 28 марта по 4 апреля и с 9 по 14 апреля. Первый этап, как видно, еще до подписания этого постановления практически завершился, но не за горами второй этап. Что тоже под большим вопросом, ведь до 30 апреля в крае установлен спецрежим. Чтобы избежать ненужных контактов, людям лишний раз запретили выходить из дома, только по пропускам, а тут предлагается каждого навестить, да не просто проинформировать через дверь, но и вручить памятки лично в руки. Да и президент еще полторы недели объявил о переносе голосования на неопределенный срок.

Вероятна, «спешка» связана с бюджетным кодексом. В постановлении говорится о то, что деньги на эти мероприятия – это в ом числе и трансферт из бюджета Приморского края, определенный еще 13 марта, до всех этих переносов сроков и введения самоизоляции. Видимо, большекаменские чиновники были обязаны обозначить эту деятельность, чтобы потом, следуя букве закона, сроки перенести. Впрочем, другие муниципалитеты в подобных казусах пока е замечены, на сайте администрации того же Владивостока подобных распоряжений пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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