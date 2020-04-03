Стали известны подробности о первом пациенте, умершем от коронавируса во Владивостоке

Первым умершим от коронавируса в Приморье оказался 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице. Он сам рассказал медикам о том, что был в Греции. После заграничной поездки дальневосточник еще несколько дней пожил в Москве – там его семья. Во второй половине марта он вернулся во Владивосток, но обратился в больницу лишь на второй день после прилета. Сложно представить, с каким количеством людей он вступал в контакт: два города, несколько дней - цифра, должно быть, ужасающая.

Как сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, после проведения диагностирования, была установлена двусторонняя пневмония. Согласно маршрутизации пациент был направлен в «дальзаводскую» больницу, где в период с 23 по 29 марта получал лечение.

29 марта, после того, как пришли результаты анализов из новосибирской лаборатории «Вектор», стало ясно - мужчина заражен коронавирусом. Его вместе с пятью людьми, с которыми он вступал в контакт, госпитализировали в инфекционный госпиталь, который базируется в краевой клинической больнице №2.

Все дни лечения пациент находился под наблюдением врачей, а состояние его здоровья оценивалось как стабильное. Только вот стабильное значило – средней степени тяжести.

К сожалению, в ночь на 3 апреля его состояние ухудшилось. Несмотря на то, что врачи предприняли все возможное, чтобы спасти мужчину, коронавирус победил. Это первый случай заражения COVID-19 с летальным исходом, зарегистрированный на территории Приморского края.

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