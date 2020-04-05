Администрация Большого Камня принесла извинения жителям

5 Апр 2020 2020-04-05T14:47:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация городского округа Большой Камень принесла извинения горожанам из-за некорректного размещенного указа. В нем говорилось, что в апреле к каждому жителю в квартиру придут сотрудники избирательных комиссий и расскажут про поправки в Конституцию, несмотря на всеобщий режим изоляции в регионе.

Как мы и предполагали, указ опубликовали по ошибке.

- Проект данного документа был подготовлен до Указа президента РФ о переносе даты проведения по вопросу одобрения изменений в Конституцию и подлежал прохождению через антикоррупционную экспертизу. В настоящее время, с учетом сложившейся ситуации, в постановление вносятся сроковые поправки, которые вступят в действие по истечении вновь установленного срока антикоррупционной экспертизы. Размещение постановления администрации городского округа Большой Камень от 3 апреля 2020 года N 567 на официальном сайте органов местного самоуправления является ошибкой и в настоящий момент уже удалено, - говорится на сайте администрации города.

Назначена служебная проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU