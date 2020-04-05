Через Приморье проехали еще 13 китайцев, зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае подтвердили диагноз COVID-19 еще у 13 человек, приехавших из Приморского края. Все они граждане КНР, прибыли транзитом через Владивосток из Москвы, а затем перешли пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ.

По информации Генконсульства России в Харбине, все 13 китайцев, больных короновирусом, прошли границу с Китаем 2 апреля. Прилетели они в Приморье в этот же день рейсами SU 6281 и SU 1700.

- По состоянию на сегодняшний день в провинции Хэйлунцзян зафиксировано 39 инфицированных коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. Среди заразившихся нет граждан России, - говорится в сообщении Генконсульства.

Напомним, эвакуация граждан КНР из России через Приморье продолжается практически в ежедневном режиме. Как оказалось, многие из них везут на родину опасный вирус.

31 марта в Китае выявили четыре человека с коронавирусом, которые прибыли из Москвы во Владивосток. Все они летели обычными рейсами, их маршруты установлены.

2 апреля нашли коронавирус у еще двух жительниц соседних с Приморьем провинций. Обе они летели из Москвы во Владивосток в последних числах марта, а дальне воспользовались погранпереходом Пограничный-Суйфэньхэ.

Получается, что таких пациентов выявляют уже практически каждый день. А почему зараженные китайцы вообще свободно перемещаются по России, летят обычными рейсами домой со здоровыи людьми? В то время как здоровые граждане России вообще лишены возможности вернуться сейчас на родину.

Это при том, что в самом Приморском крае за все время официально выявлено только 7 человек с коронавирусом. Двое из них уже выздоровели, а один скончался - 2 апреля.

4 апреля в Китайской Народной Республике объявлен общенациональный траур в память о жертвах коронавирусной инфекции в стране. В Китае скорбят о всех погибших во время эпидемии и медицинских работниках, отдавших жизни для спасения заражённых.

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