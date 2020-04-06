В список важных компаний, которым разрешили «работать» во время эпидемии в Приморье, попало казино

Для спасения экономики Приморского края в период эпидемии и самоизоляции 3 апреля правительство региона утвердило «перечень системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность» на 2020 год. Предполагалось, что это те предприятия, сотрудники которых смогут и должны продолжать работать во время всеобщей самоизоляции, пока другие сидят дома. Оно и понятно, в перечень вошли энергетики, коммунальщики, производители продуктов, порты – всего 90 организаций. Но больше всех удивило попадание в этот список настоящего казино!

Напомним, власти на федеральном и краевом уровнях приняли решение продлить полную самоизоляцию до 30 апреля. Месяц объявлен нерабочим, большинство заведений закрыто, выходить из дома можно только с собакой погулять, мусор вынести, в больницу сходить и на работу, но и то только тем, кому работать разрешили. Большинство профессий, которые продолжат работу, определил в своем указе президент – медики, силовики, даже журналисты. А вот работа на местах – ответственность регионального правительства.

Про казино никто ничего не говорил. Тем более на работу таких заведений ввели прямой запрет - до 1 июня в регионе приостановили бронирование мест для размещения гостей.

Казино, кстати, давно самостоятельно ушло на карантин. Больше никаких «все на красное».

- Следуя рекомендациям правительства Российской Федерации, мы временно приостановили свою деятельность с 28 марта 2020 г. Дата открытия будет известна, как только общая эпидемиологическая ситуация в России улучшится. Мы надеемся, что меры, принимаемые местными и федеральными властями, помогут справиться с COVID-19. Берегите себя и близких, - говорится на странице комплекса от имени команды Tigre de Cristal.

Как же попал гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal в этот список? А база отдыха «Теплое море»? А еще несколько гостиниц?

В правительстве региона пояснили, что список, в который включены организации системообразующие, имеющие краевое значение, имеет отношение не только к коронавирусу.

- Такой список формируется ежегодно, обычно там практически одни и те же организации. Tigre de Cristal входит в этот список, поэтому автоматически попал и в приказ правительства от 3 апреля. Но они деятельность не ведут, как и другие гостиничные организации. Так как указом президента и постановлением губернатора у нас до 1 июня действует запрет. То есть, не смотря на то, что Tigre de Cristal включен в один перечень, другим постановлением его работа приостановлена, - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Тем временем, в Приморье 6 апреля 2020 года подтвердился восьмой случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что двоим удалось излечиться от вируса. Один пациент от Covid-19 скончался.

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