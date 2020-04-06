Больше 40 россиян «выживают» в транзитной зоне аэропорта Инчхон

Больше 40 россиян, среди которых жители Приморья, Сахалина, Хабаровска и других дальневосточных регионов, ожидают возвращения на родину из Кореи. Люди стали заложниками ситуации и буквально вынуждены добывать еду, воду и искать ночлег в транзитной зоне аэропорта Инчхон. Среди застрявших в Сеуле с конца марта оказалась семья из Владивостока с грудным малышом и его трехлетней сестренкой.

Валерий Наумчук и его супруга Кристина уехали за границу около 6 месяцев назад. У жителей Владивостока были запланированные роды в США, после которых они решили переждать суровую русскую зиму в Таиланде. Вернуться семья должна была 31 марта, билеты приобретались заранее, и ничего не предвещало беды. Однако неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире внесла корректировку в планы семейства.

По словам Кристины, последние 10 дней на Пхукете семья изолировалась на вилле, старалась никуда не выходить, попутно готовясь к отъезду на родину. Началось все с того, что вместо Пхукета пришлось вылетать из Бангкока. При этом билет главы семейства и вовсе потерялся, после разбирательств супруги все же зарегистрировались и полетели в Сеул, который должен был стать временным пересадочным пунктом. Но все пошло совсем не так, как должно было.

Пересадка не состоялась ни в ближайшие часы, ни даже в ближайшие сутки. О том, что рейс на Владивосток отменен, ребята узнали 1 апреля. Для семьи с двумя детьми (младшему на днях исполнилось 4 месяца) это стало настоящей неожиданностью. По словам супругов, они вылетели из Таиланда с полной уверенностью, что не возникнет проблем, созванивались с авиакомпанией, мониторили рейсы, об отмене речи не шло.

– Посольство России, «Аврора» и Korean Air заверили нас, что все по плану, и до 5 апреля всех вывозят. Нам даже из-за этого посольство отказало в письме, которое просили предоставить в Иммиграционную службу Таиланда для продления виз, – поделилась Кристина Наумчук.

Так семья с двумя малышами и другие пассажиры оказались в транзитной зоне аэропорта Инчхон, где большая часть помещений попросту закрыта. Без багажа, еды, воды и в принципе элементарных благ в виде душа, кровати и прочего. Выход в город строго запрещен, точнее возможен, но только для перемещения на карантин. Стоимость дня изоляции в Корее – около 1500 долларов на человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771253" frameborder="0"></iframe> Люди временно разместились в холле.Видео: nvaleran

Стоит отметить, что ограничение перелетов российские власти официально ввели 4 апреля. Как уверяют супруги, поселиться в гостинице рядом с терминалом – оказалось крайне сложно. Снять номер без проблем удалось лишь в первые сутки, дальше началась борьба за проживание, постоянное выселение, нехватка комнат и, как следствие – семья с двумя детьми, включая грудничка, несколько дней провела в коридоре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771245" frameborder="0"></iframe> Дележка номеров довела молодую маму до слез.Видео: Валерий Наумчук

– Нас просто тут бросили, как каких-то бездомных людей. Без самого необходимого. У некоторых нет возможности снять гостиницу и помыться. Спят на лавочках семьями. Написал я в МИД, несколько раз, даже не ответили, написал в Минтранс – такая же ситуация. Заполнили всевозможные формы для возвращения домой и получения обещанной помощи от государства – поделился Валерий Наумчук.

По словам приморцев, вопрос с провизией оказался крайне актуальным. Найти еду в закрытой транзитной зоне даже при наличии Priority Pass, которая позволяет питаться в аэропортах бесплатно, получилось с трудом. Кроме duty free ничего не работает, но и здесь серьезные покупки без посадочных талонов не совершить. А они уже просроченные. Еда в кафе при гостинице для многих не по карману.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771249" frameborder="0"></iframe> Люди вынуждены делить скудную провизию.Видео: nvaleran

– По одной бутылке воды на человека раздали только 4 апреля. И то на авиаперевозчика повлияли представители посольства России,– заверяет Кристина.

На помощь людям, оказавшимся заложниками ситуации, поспешили русские друзья и неравнодушные корейцы, благодаря распространившемуся видео в социальных сетях. Подгузники для четырехмесячного Левы, смесь и одежду передавали через представителей авиакомпании. Напомним, пассажирам не отдали багаж, при себе у них лишь ручная кладь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771250" frameborder="0"></iframe> Неравнодушные люди передали сменную одежду для детей.Видео: nvaleran

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, временная приостановка эвакуации россиян необходима для сбора информации. Власти должны понять, сколько человек и из каких стран возвращаются на родину, для этого соотечественники заполняли специальные формы на Госуслугах.

Однако застрявшие россияне уверяют, что обещанный лишь на выходные тайм-аут, затянулся на неделю, а то и больше.

Из-за ограничения авиасообщения рейс на Владивосток уже отменялся несколько раз. За это время в корейский аэропорт прилетели новые туристы. Сейчас, по словам Кристины, россиян здесь 41 человек. Появилась очередная надежда на вылет. Борт в Хабаровск обещают отправить завтра. Самолет в столицу Приморья, скорее всего, будет 8 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/771247" frameborder="0"></iframe> В корейский аэропорт продолжают прилетать туристы.Видео: nvaleran

– Почти неделю 4-месячный гражданин РФ вынужден жить в транзитной зоне аэропорта. Не дай Бог никому испытать тот ад, который происходит с нами, – констатировала жительница Владивостока.

По возвращению в Приморье семье предстоит двухнедельный карантин. Супруги с радостью готовы на домашнюю самоизоляцию.

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