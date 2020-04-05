Приморцев выпустили из обсерваторов

5 Апр 2020 2020-04-05T17:01:16+03:00

Всех, кто недавно прибыл из-за границы и попал в карантин, будет досиживать 14-недельный срок на дому

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Всех жителей Приморского края, прибывших из-за границы, отпустили из обсерваторов домой. Они все еще обязаны провести две недели на карантине но теперь на дому, а в специальных обсерваторах остались только жители других регионов.

Всего в Приморье подготовили 18 обсерваторов в нескольких муниципалитетах. Как правило, на базе закрытых сейчас санаториев и детских лагерей. Во Владивостоке в оберваторы превратили санаторий «Сахарный ключ» и лагере «Ритм-10».

Первых постояльцев приморские обсерваторы приняли ночью 2 апреля. 176 человек – в том числе и из других регионов Дальнего Востока - прибыли рейсом из Таиланда и автобусами с сопровождением ГИБДД отправились в изоляцию, многие – неожиданно для себя. Причем 12 человек смогли уехать из аэропорта домой, но их нашли и доставили в обсерватор, пригрозив штрафом.

Следующий рейс прибыл днем 2 апреля из Японии, людей отправили в обсерваторы в Артем и Находку. Приморье приняло еще несколько рейсов, но затем Россия объявила временный перерыв и перестала принимать рейсы из-за рубежа.

Правда, к тому времени в обсерваторах находилось уже довольно много людей. А ведь сейчас стоит вопрос о том, чтобы отправлять на карантин вообще всех прилетающих в регион, даже из других городов России. Как, например, это происходит на Сахалине. Возможно, поэтому 3 апреля Роспотребнадзор поменял правила. Теперь те, кто проживает в субъекте по месту прибытия, будут сразу отправляться на карантин домой. В обсерваторы будут отправлять только жителей других краев и областей.

В результате 5 апреля людей начали отпускать домой под письменное обязательство сидеть дома, сообщает VL.ru. Правда, некоторые решили остаться добровольно.

- Остались те, кто не хочет подвергать риску других. Ведь отпустили уже после того, как все вместе много уже посидели друг с другом. Если в аэропорту я был уверен в совсем здоровье, то сейчас уже не совсем. Поэтому я остался, - рассказал «КП-Владивосток» Дмитрий, который прилетел из Токио и попал в гостиницу «Морской берег» на Тавайзе.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье официально выявлено только 7 случаев заражения коронавирусом. Четверо находятся в больнице, двое уже выздоровели. Один человек умер в больнице. Тем временем, в Китае выявили 19 случаев заражения коронавирусом у местных жителей, которые вернулись из Москвы через Владивосток. Все они летели обычными рейсами и пересекли границу через погранпереход в Пограничном.

ИСТОЧНИК KP.RU