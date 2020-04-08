Представителям еще нескольких профессий разрешили вернуться к работе в Приморье

Приморское правительство существенно расширило свой же список организаций и ИП, которым можно работать в апреле, несмотря на указ президента и режим полной самоизоляции. Более чем в ва раза. Теперь в нем не 22, а 49 пунктов.

Объявляя нерабочим весь апрель, президент оговорил, какие профессии этот указ не коснется – люди, снабжающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, сотрудники медучреждений, аптек и прочих организаций, чью работу нельзя прерывать. Это было 2 апреля.

А 3 апреля, вслед за президентом, губернатор Приморского края выпустил свое распоряжение, продлевающее в регионе «режим полной самоизоляции» до 30 апреля, а местное правительство утвердило перечень организаций и ИП, на которых указ президента не распространяется. Там было довольно много пунктов – от сельхозпроизводителей, строителей, лесопромышленников, рыбо- и горнодобытчиков, судостроителей, авторемонтников до дезинфекторов и сотрудников центра занятости. Всего 22 пункта.

Все остальные, соответственно, кто не попал ни в президентский список исключений, ни в губернаторский, должны были на месяц закрыться. Но 8 апреля правительство решило этот список исключений существенно расширить.

Итак, теперь выйти на работу могут

— Организации, осуществляющие перевозки грузов, пассажиров и багажа, при условии обязательного прохождения дезинфекционной обработки транспортных средств;

— Организации, осуществляющие деятельность в сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности;

— Организации, осуществляющие государственную строительную экспертизу;

— Зоопарки и иные организации, осуществляющие содержание и уход за животными на постоянной основе (за исключением деятельности, связанной с очным присутствием посетителей), а также ветеринарные клиники в части оказания неотложных услуг и организации, осуществляющие мероприятия по обращению с безнадзорными животными;

— Организации, оказывающие услуги по погребению и иные ритуальные услуги;

— Страховые организации в части реализации Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также выполнения обязательств в связи с наступлением страховых случаев по заключенным договорам страхования, а также организации, обеспечивающие проведение оценки ущерба;

— Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Приморского края», адвокатские образования (адвокатские бюро, коллегии адвокатов, адвокатские кабинеты);

— Нотариальная палата Приморского края;

— Частные охранные организации;

— Организации, обеспечивающие расчеты за жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы;

— Организации, осуществляющие розничную продажу строительных материалов;

— Организации, осуществляющие розничную продажу садового инвентаря, семян;

— Предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, задействованные в выполнении государственного оборонного заказа в качестве контрагентов и соисполнителей;

— Организации и объекты, создающие условия для функционирования товаропроводящей сети, а также объекты, связанные с осуществлением интернет-торговли;

— Строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры;

— Производители фасовочных и упаковочных материалов, в том числе соответствующих полиграфических комплексов;

— Организации, обсуживающие контрольно-кассовую технику и весовое оборудование;

— Организации, осуществляющие производство защищённой от подделок полиграфической продукции;

— Операторы связи, в том числе почтовой, сотовой (включая места продажи сим-карт и мобильных устройств), фиксированной, спутниковой, организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных, организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций;

— Организации, реализующие программы высшего образования с учетом положений пункта 5 Указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции»;

— Средства массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации с учетом положений пункта 8 Указа президента;

— Организации, осуществляющие ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, за исключением расположенных в торговых центрах и на рынках;

— Парикмахерские, за исключением расположенных в торговых центрах;

— Организации, осуществляющие деятельность, связанную с пожарной безопасностью и охраной труда;

— Организации, выполняющие проектные и изыскательские работы;

— Организации, оказывающие рекламные услуги, услуги в сфере информационных технологий, осуществляющие деятельность в дистанционном режиме;

— Организации, осуществляющие деятельность по таможенному оформлению грузов.

Руководство всех организаций, подходящих под эти пункты, обязано обеспечить своих сотрудников справками, дающими им право передвигаться от дома до места работы и обратно, в соответствии с пропускной системой, введенной в Приморском крае с 7 апреля. Правда, получать специальные SMS-коды на региональном портале услуг уже не надо: от этой меры решили в итоге пока отказаться.

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