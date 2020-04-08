2020-04-08T19:16:38+03:00
Экономика

Представителям еще нескольких профессий разрешили вернуться к работе в Приморье

Правительство Приморья расширило список организаций, кому можно работать в нерабочий апрель, теперь там есть ЧОПы, строймагазины и даже зоопарки
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Представителям сразу нескольких профессий разрешили вернуться к работеПредставителям сразу нескольких профессий разрешили вернуться к работеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Приморское правительство существенно расширило свой же список организаций и ИП, которым можно работать в апреле, несмотря на указ президента и режим полной самоизоляции. Более чем в ва раза. Теперь в нем не 22, а 49 пунктов.

Объявляя нерабочим весь апрель, президент оговорил, какие профессии этот указ не коснется – люди, снабжающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, сотрудники медучреждений, аптек и прочих организаций, чью работу нельзя прерывать. Это было 2 апреля.

А 3 апреля, вслед за президентом, губернатор Приморского края выпустил свое распоряжение, продлевающее в регионе «режим полной самоизоляции» до 30 апреля, а местное правительство утвердило перечень организаций и ИП, на которых указ президента не распространяется. Там было довольно много пунктов – от сельхозпроизводителей, строителей, лесопромышленников, рыбо- и горнодобытчиков, судостроителей, авторемонтников до дезинфекторов и сотрудников центра занятости. Всего 22 пункта.

Все остальные, соответственно, кто не попал ни в президентский список исключений, ни в губернаторский, должны были на месяц закрыться. Но 8 апреля правительство решило этот список исключений существенно расширить.

Итак, теперь выйти на работу могут

— Организации, осуществляющие перевозки грузов, пассажиров и багажа, при условии обязательного прохождения дезинфекционной обработки транспортных средств;

— Организации, осуществляющие деятельность в сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности;

— Организации, осуществляющие государственную строительную экспертизу;

— Зоопарки и иные организации, осуществляющие содержание и уход за животными на постоянной основе (за исключением деятельности, связанной с очным присутствием посетителей), а также ветеринарные клиники в части оказания неотложных услуг и организации, осуществляющие мероприятия по обращению с безнадзорными животными;

— Организации, оказывающие услуги по погребению и иные ритуальные услуги;

— Страховые организации в части реализации Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также выполнения обязательств в связи с наступлением страховых случаев по заключенным договорам страхования, а также организации, обеспечивающие проведение оценки ущерба;

— Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Приморского края», адвокатские образования (адвокатские бюро, коллегии адвокатов, адвокатские кабинеты);

— Нотариальная палата Приморского края;

— Частные охранные организации;

— Организации, обеспечивающие расчеты за жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы;

— Организации, осуществляющие розничную продажу строительных материалов;

— Организации, осуществляющие розничную продажу садового инвентаря, семян;

— Предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, задействованные в выполнении государственного оборонного заказа в качестве контрагентов и соисполнителей;

— Организации и объекты, создающие условия для функционирования товаропроводящей сети, а также объекты, связанные с осуществлением интернет-торговли;

— Строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры;

— Производители фасовочных и упаковочных материалов, в том числе соответствующих полиграфических комплексов;

— Организации, обсуживающие контрольно-кассовую технику и весовое оборудование;

— Организации, осуществляющие производство защищённой от подделок полиграфической продукции;

— Операторы связи, в том числе почтовой, сотовой (включая места продажи сим-карт и мобильных устройств), фиксированной, спутниковой, организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных, организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций;

— Организации, реализующие программы высшего образования с учетом положений пункта 5 Указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции»;

— Средства массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации с учетом положений пункта 8 Указа президента;

— Организации, осуществляющие ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, за исключением расположенных в торговых центрах и на рынках;

— Парикмахерские, за исключением расположенных в торговых центрах;

— Организации, осуществляющие деятельность, связанную с пожарной безопасностью и охраной труда;

— Организации, выполняющие проектные и изыскательские работы;

— Организации, оказывающие рекламные услуги, услуги в сфере информационных технологий, осуществляющие деятельность в дистанционном режиме;

— Организации, осуществляющие деятельность по таможенному оформлению грузов.

Руководство всех организаций, подходящих под эти пункты, обязано обеспечить своих сотрудников справками, дающими им право передвигаться от дома до места работы и обратно, в соответствии с пропускной системой, введенной в Приморском крае с 7 апреля. Правда, получать специальные SMS-коды на региональном портале услуг уже не надо: от этой меры решили в итоге пока отказаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще пять госпитализированных приморцев ждут результаты анализов на коронавирус
Обросшие волосами жители Приморья опять смогут посещать цирюльни
Магазины Приморья будут каждый день закрывать на санитарные часы
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Лохотрон на коронавирусе: мошенники в Приморье используют страх и растерянность людей
В Приморье еще у трех человек подозревают коронавирус
Четыре человеческих жизни были 7-го апреля спасены огнеборцами Приморья
Хочешь найти работу — звони. Приморский центр занятости запустил «горячую линию»
Поджигатели суши-бара «Tokyo» в Находке наконец отправятся под суд
Въехал в столб до середины машины: водитель погиб в пригороде Владивостока
СМП Приморья - битва с дефицитом масок
Ездить на дачу разрешил губернатор Приморья
Пропускной режим в Приморье: насколько это законно
Одуряющие “сладости” для узника СИЗО во Владивостоке
Следователи заинтересовались обрушением моста в Шкотовском районе
Во Владивостоке запущена горячая линия по вопросам дистанционного обучения в школах
Приморец, по вине которого в ДТП погибли 6 человек, пойдет под суд
В Приморье ищут без вести пропавшую 87-летнюю бабушку
Погода во Владивостоке и Приморье на 8 апреля 2020 года: опять снег, опять гололедица
Прилетевшие из Японии приморцы смогут самоизолироваться дома
Врачам за борьбу с коронавирусом в Приморье доплатят по 20 тысяч, санитаркам — по восемь