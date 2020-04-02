2020-04-02T17:28:48+03:00
Общество

Продление нерабочей недели во Владивостоке: какие устанавливают новые сроки и для чего?

Рассказываем, с чем связано продление нерабочей недели и как долго оно продлится
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Режим полной самоизоляции продлен в Приморье.Режим полной самоизоляции продлен в Приморье.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После обращения президента России Владимира Путина в Приморье и Владивостоке продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Все эти дни будут нерабочими, но с сохранением заработной платы Рассказываем, с чем связано такое решение и для чего вся страна вновь уходит на принудительные каникулы.

Согласно решению президента, введенный ранее режим полной самоизоляции продлен еще до 30 апреля. Исходя из этого, в Приморье и Владивостоке все меры по сдерживанию распространения коронавируса будут продлены как минимум до 30 апреля.

До конца недели руководство Приморского края должно разработать комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса в новых условиях. Эти меры будут согласованы с федеральным правительством и будут действовать на все время особого режима.

В случае необходимости, нерабочие дни могут быть сокращены, если санитарно-эпидемиологическая обстановка нормализуется. На время действия режима полной самоизоляции в Приморье действует большое количество ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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