Статистика распространения COVID-19 в период эпидемии становится не утешительной и в Приморском крае. Всего за сутки выявлено 9 новых случаев заражения. Таким образом, число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 17 апреля 2020 года составило 49 человек. Также около 20 пациентов находятся под подозрением, ожидая подтверждения диагноза в провизорном госпитале.

В числе тех, чей диагноз уже подтвержден, пять мужчин и четыре женщины. По сообщению специалистов управления Роспотребнадзора, заболевшие – это жители Владивостока и Надеждинского района.

– Большинство пациентов – люди старшего поколения, которые находились в контакте с родственниками, друзьями и сослуживцами, у которых ранее подтвержден COVID-19, – отметили специалисты.

Стоит отметить, что среди пациентов провизорного госпиталя в статусе «подозрительных» впервые оказались медицинские работники. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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