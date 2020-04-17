2020-04-17T06:48:51+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 17 апреля 2020 года составило 49

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом во Владивостоке на 17 апреля 2020 года
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Около полусотни человек заразились коронавирусом в ПриморьеОколо полусотни человек заразились коронавирусом в ПриморьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Статистика распространения COVID-19 в период эпидемии становится не утешительной и в Приморском крае. Всего за сутки выявлено 9 новых случаев заражения. Таким образом, число заболевших коронавирусом во Владивостоке на 17 апреля 2020 года составило 49 человек. Также около 20 пациентов находятся под подозрением, ожидая подтверждения диагноза в провизорном госпитале.

В числе тех, чей диагноз уже подтвержден, пять мужчин и четыре женщины. По сообщению специалистов управления Роспотребнадзора, заболевшие – это жители Владивостока и Надеждинского района.

– Большинство пациентов – люди старшего поколения, которые находились в контакте с родственниками, друзьями и сослуживцами, у которых ранее подтвержден COVID-19, – отметили специалисты.

Стоит отметить, что среди пациентов провизорного госпиталя в статусе «подозрительных» впервые оказались медицинские работники. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 17 апреля 2020: поселок стал зоной отчуждения и самый юный пациент с Covid-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 17 апреля 2020: в регионе зарегистрировано 40 случаев заражения (подробнее…)

Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом

Еще один корпус переоборудовали для приема пациентов c подозрением на COVID-19 [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще у 20 человек, включая медиков, подозревают коронавирус
Родственников красноармейца, погибшего в боях на Смоленщине в годы ВОВ, разыскивают в Приморье
Новая технология АО «Восточный Порт» по пылеподавлению не имеет мировых аналогов
Юные приморцы могут поступить в ГИТИС
Десять тонн контрабандных автозапчастей задержали таможенники Находки
Мусор в Приморье будет стоить для всех одинаково
Ушел из жизни первый мэр ЗАТО Большой Камень Анатолий Карасев
В мазуте на озере Соленом в Находке массово гибнут птицы
За 6 дней в Суйфэньхэ создали огромный госпиталь на 580 коек для инфицированных COVID-19
Названы три крупных очага заражения коронавирусом в Приморье
Трепанга на 4 миллиона рублей лишились теневые торговцы биоресурсами Приморья
Дальнегорские лжесантехники грабили пенсионеров целый год
Выдача продуктовых наборов в школах Владивостока: как можно получить и что нужно знать родителям
Роспотребнадзор и губернатор Приморья проинспектировали супермаркеты Владивостока
В мэрии объяснили, кому можно будет ездить на Русский остров после того, как его закроют на карантин
Еще одну подпорную стену Владивостока скоро приведут в порядок
Житель культурной столицы России ограбил знакомую из Владивостока
Владивосток, Находка и Уссурийск побили собственные антирекорды по индексу самоизоляции
Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар
В Уссурийске соседи сообщили в полицию о женщине, нарушившей самоизоляцию
На набережной в центре Владивостока всплыл труп
354 выявленных случая заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян
В Приморском крае будет развернуто еще 400 коек для больных COVID-19