Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T09:28:29+03:00

Еще один корпус переоборудовали для приема пациентов c подозрением на COVID-19 [фото]

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В Краевой клинической больнице №2 во Владивостоке оборудовали еще один корпус для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Приморцы с подтвержденным диагнозом и явными признаками заболевания находятся в 5 корпусе. Провизорный госпиталь расположился поблизости, в соседнем корпусе. Здесь наблюдают за теми, кто вернулся из заграницы с симптомами простуды, а также приморцев, которые контактировали с заболевшими.

Инфекционный и провизорный госпитали расположились на базе больницыФото: Милана СОКОЛ

Территорию инфекционных корпусов КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» огородили специальной лентой. Для посторонних вход запрещен. Однако некоторые пациенты, стараясь попасть в челюстно-лицевую хирургию или глазной травмпункт, минуют ограждения. Заблудившихся встречает строгий охранник. Отметим, перечисленные отделения временно перенесены в корпус №2. Для посетителей травмпункта работает главный вход, в хирургию проход через приемное отделение.

Некоторые отделения переместили в соседний корпусФото: Милана СОКОЛ

Напомним, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Приморье увеличилось до 36. В инфекционном госпитале находится 31 человек, двое погибли, трое победили инфекцию. Среди заболевших двое маленьких жителей края. Дети заразились от родителей.

Здесь лечат заболевших коронавирусной инфекциейФото: Милана СОКОЛ

До конца апреля в Приморье должно появиться около 1000 дополнительных коек во временных госпиталях на базе медицинских организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU