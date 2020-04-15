Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом
В Краевой клинической больнице №2 во Владивостоке оборудовали еще один корпус для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Приморцы с подтвержденным диагнозом и явными признаками заболевания находятся в 5 корпусе. Провизорный госпиталь расположился поблизости, в соседнем корпусе. Здесь наблюдают за теми, кто вернулся из заграницы с симптомами простуды, а также приморцев, которые контактировали с заболевшими.
Инфекционный и провизорный госпитали расположились на базе больницыФото: Милана СОКОЛ
Территорию инфекционных корпусов КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» огородили специальной лентой. Для посторонних вход запрещен. Однако некоторые пациенты, стараясь попасть в челюстно-лицевую хирургию или глазной травмпункт, минуют ограждения. Заблудившихся встречает строгий охранник. Отметим, перечисленные отделения временно перенесены в корпус №2. Для посетителей травмпункта работает главный вход, в хирургию проход через приемное отделение.
Некоторые отделения переместили в соседний корпусФото: Милана СОКОЛ
Напомним, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Приморье увеличилось до 36. В инфекционном госпитале находится 31 человек, двое погибли, трое победили инфекцию. Среди заболевших двое маленьких жителей края. Дети заразились от родителей.
Здесь лечат заболевших коронавирусной инфекциейФото: Милана СОКОЛ
До конца апреля в Приморье должно появиться около 1000 дополнительных коек во временных госпиталях на базе медицинских организаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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