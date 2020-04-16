Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 17 апреля 2020: поселок стал зоной отчуждения и самый юный пациент с Covid-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 17 апреля 2020 года, самые важные события. Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 17 апреля 2020, в регионе зарегистрировано 40 случаев заражения.

Напомним, что ранее трем пациентам с подтвержденным диагнозом удалось вылечиться. Их уже выписали из инфекционного госпиталя, потому что они больше не представляют опасности для населения. К сожалению, есть в Приморье случаи и с летальным исходом. Болезнь у них развивалась слишком стремительно. Несмотря на то, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентов, Covid-19 оказался сильнее. Сейчас от коронавируса в крае лечатся 35 человек, трое из которых – дети.

В пресс-службе правительства Приморского края отмечают, что состояние большинства заболевших стабильное, а сам коронавирус протекает в легкой и средней формах.

- Есть несколько пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, это люди старшего возраста, чей иммунитет ослаблен пневмонией, а сама болезнь осложнена хроническими заболеваниями, – добавили в инфекционном госпитале.

Кстати, стало известно о том, что самой юной пациентке, у который подтвердился диагноз «коронавирус», всего семь месяцев. Малышку и 12-летнего старшего брата заразила мама, которая также проходит лечение в больнице. Третьему ребенку, у которого Covid-19, 11 лет. По словам врачей, болезнь протекает не в тяжелой форме, и вскоре все пойдут на поправку.

Есть в Приморье и поселок Подъяпольск, который закрыли на карантин. А все из-за двух местных жителей, у которых подтвердился диагноз «коронавирус». Они вернулись домой после поездки в Московскую области. В поселке женщина почувствовала себя нехорошо, из-за признаков ОРВИ ей рекомендовали две недели посидеть на самоизоляции вместе с сыном, который был на западе вместе с ней.

В итоге спустя неделю оба приступили к работе – продавали продукты в местном магазине. Более того, зараженными пришли на день рождения родственника. Теперь под подозрением больше 50 человек. Сам же поселок закрыт, на въезде дежурит сотрудник полиции. Проезд не запрещен только для продовольственных товаров.

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 17 апреля 2020: под наблюдением на самоизоляции находятся 6 тысяч человек, в больницах – 100 человек – это те, кто контактировал с зараженными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это жители Артема, Владивостока и Дальнегорска»: в Приморье на 16 апреля еще четверо заболевших коронавирусом

Среди новых заболевших есть ребенок 11 лет (читать также...)

Врачи Приморья рассказали о состоянии семимесячной девочки, которая заразилась коронавирусом

Это самый молодой пациент, зарегистрированный в регионе с диагнозом Covid-19 (подробности...)

Впервые в Приморье коронавирусом заболели дети – они заразились от родителей

За сутки заболевание зарегистрировали еще у пяти жителей региона (читайте также..)

«Пока у ДПС пересменка, можно проехать»: как живет первый в Приморье закрытый на карантин поселок

Два жителя Подъяпольское до госпитализации с коронавирусом успели поработать за прилавком и сходить на шумную вечеринку (продолжение..)